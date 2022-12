FC Barcelone Mercato : Une piste du Barça tombe déjà à l'eau

Publié par Jules le 14 décembre 2022 à 01:35

Le FC Barcelone veut se renforcer cet hiver et pisterait notamment le poste de latéral droit. Néanmoins, une piste ne semble plus d'actualité pour le Barça.

Le début de saison a été particulier pour le FC Barcelone. Si le club s'est effondré sur la scène européenne en ne parvenant pas à se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, le Barça trône tout de même en tête de la Liga, avec deux points d'avance sur le rival historique, le Real Madrid. Néanmoins, cela ne suffit pas à Xavi, qui veut réussir à battre Man United en Ligue Europa, avec l'espoir d'aller loin dans cette compétition.

Pour ce faire, le FC Barcelone voudrait piocher directement chez son futur adversaire pour renforcer son équipe au poste de latéral droit. Depuis plusieurs semaines déjà, l'intérêt du Barça pour Diogo Dalot fait du bruit et semble plutôt concret. Néanmoins, Man United ne l'entendrait pas de cette oreille et ne serait pas prêt à laisser filer l'international portugais en Catalogne cet hiver et penserait même à le prolonger au plus vite.

FC Barcelone Mercato : Diogo Dalot devrait rester à Man United

Si la piste menant à Diogo Dalot semblait être concrète pour le FC Barcelone, elle devrait néanmoins être fortement contrariée par les espérances de Man United. D'après les dernières déclarations d'Erik Ten Hag, le club mancunien ne serait pas prêt à lâcher son joueur en janvier 2023. "C’est un bon joueur, il a un contrat avec nous et nous allons exercer cette option dans son contrat dans les prochains jours pour le prolonger jusqu’en 2024, assure le coach des Red Devils, avant de conclure. Cette décision a déjà été prise."

L'entraineur de Man United semble donc avoir déjà pris sa décision ce qui ne fait pas les affaires du FC Barcelone pour le prochain marché des transferts. Le club catalan, qui a d'autres pistes en Angleterre pour le prochain mercato, va donc devoir chercher ailleurs pour renforcer son couloir droit.