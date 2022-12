PSG : France-Maroc, un duel de frères entre Mbappé et Hakimi

Publié par Thomas le 14 décembre 2022 à 10:44

Meilleurs amis au PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se rencontrent ce soir à 20h pour une place en finale de Coupe du monde.

L’un porte la sélection tricolore depuis le début du Mondial, avec déjà 5 buts, l’autre s’est hissé comme héros de tout un peuple après son penalty salvateur transformé contre l’Espagne, les deux représentent le Paris Saint-Germain et s’opposent ce soir en demi-finale de Coupe du monde. "France-Tunisie, j'espère que nous allons gagner. Et ensuite, nous jouerons contre le Maroc. Je vais détruire mon ami ", plaisantait en mai dernier Kylian Mbappé, alors en tournée promotionnelle avec son ami Achraf Hakimi, qui rétorquait alors "je vais le fracasser" sur le ton de la plaisanterie. D’un simple chambrage, les deux potes faisaient la prémonition sans le savoir de la demi-finale du Mondial entre la France et le Maroc, qui se disputera ce soir à 20h.

Nés la même année, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé nouent une relation d’amitié qui dépasse le rectangle vert et qui se bonifie avec le temps. Arrivé lors de l’été 2021 dans un vestaire à forte influence sud-américaine, l’international marocain avait été pris sous l’aile du Bondynois, qui n’hésitait pas à faire les aller-retours à l’entraînement avec lui. "Face au Maroc, ce n’est pas contre un pote de five qu’il va jouer sa place en finale, mais face à quelqu’un qu’il considère comme son frangin, un vrai membre de sa famille !", explique un proche de Kylian Mbappé au journal Le Parisien.

PSG : Hakimi était le premier au courant de la prolongation de Mbappé

Dans un entretien accordé au talkshow La Resistencia, Achraf Hakimi avait, en mai dernier, été questionné sur le feuilleton lié à la prolongation de Kylian Mbappé. Si le champion du monde avait à ce moment annoncé publiquement sa volonté de rester au Paris Saint-Germain, son ami marocain lui, se devait de garder le secret bien avant cette sortie officielle. "Les coéquipiers l’ont su sur le terrain, moi comme je suis très proche de lui, je l’ai su quelques jours avant", confiait Hakimi qui raconte par la suite une anecdote sur cet épisode incroyable. "J’avais à ce moment reçu des messages de gens (journalistes, anciens coéquipiers) qui ne m’avaient pas écrit depuis longtemps. Ils me disaient : que va faire ton ami ?. Après quand ils ont su qu’il restait ils m’ont tous envoyé : t’es un batard", sourit le latéral.

Où regarder France-Maroc ?

La rencontre entre l'Equipe de France et le Maroc comptant pour la demi-finale de Coupe du monde est à retrouver en clair sur les antennes de TF1 ou avec abonnement sur BeIN Sport ce mercredi à partir de 20h.