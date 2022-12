PSG : Messi ou Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a fait son choix

Publié par JEAN-LUC D le 12 décembre 2022 à 21:31

Coéquipier de Lionel Messi au PSG, Kylian Mbappé a fait un commentaire sur la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui ne devrait pas ravir l’Argentin.

La sempiternelle question de savoir qui de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est le plus fort a été remise au gout du jour par Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain a commenté le message de la vedette portugaise de 37 ans faisant ses adieux à la Coupe du Monde après l’élimination de la Seleção en quart de finale par le Maroc. Sous le post Instagram de l’ancien attaquant de Manchester United, un commentaire a attiré bien des regards. Il a désigné son plus grand rival Cristiano Ronaldo meilleur joueur de tous les temps, un rang clairement visé par Lionel Messi.

Kylian Mbappé place Cristiano Ronaldo au-dessus de Lionel Messi

En effet, en réponse à CR7, son idole d’enfance, Mbappé a posté trois émoticônes démonstratives de la profonde admiration qu’il porte au meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, ainsi que de la Ligue des Champions. L’international français a premièrement mis une couronne pour affirmer que le Portugais est le meilleur. Celle-ci était suivie de mains jointes pour marquer sa gratitude pour tout le bonheur que le quintuple Ballon d’Or a apporté aux amoureux du football.

Et pour finir, une image de chèvres faisant allusion au jeu de mots anglais GOAT, qui signifie le plus grand de tous les temps, termine de faire l'éloge de l’ex-partenaire de Sergio Ramos. L’autre meilleur joueur de tous les temps qui porte le même maillot du PSG que Kylian Mbappé devrait apprécier ces éloges pour son rival. Depuis leur cohabitation en Liga, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont toujours été comparés par les journalistes et amoureux du ballon rond.

Si au niveau des statistiques la Pulga mène la danse avec 7 Ballons d’Or, CR7, avec 5 Ligues des Champions remportées avec différents clubs, est considéré par beaucoup d’observateurs comme au-dessus de Messi. Mbappé semble en être convaincu.