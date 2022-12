France-Argentine : Les compos tombent ! Un plan anti-Mbappé dévoilé

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2022 à 12:18

À la veille de la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l’Argentine, au Qatar, découvrez les équipes possibles des deux nations.

Après le match de classement entre la Croatie et le Maroc ce samedi à 16 heures, la France et l’Argentine va refermer le rideau sur la Coupe du Monde 2022 avec la finale prévue pour ce dimanche à la même heure. Après l’entraînement de vendredi, le quotidien L’Équipe a fait le point sur le groupe de Didier Deschamps. Touché par un virus, le groupe des Bleus a subi quelques coups avec l’incertitude autour de certains membres. Ainsi, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté pourraient manquer le rendez-vous de demain contre l’Albicéleste.

Le latéral gauche Théo Hernandez et le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni sont également incertains. Par contre, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano devraient être prêts pour ce match. Dayot Upamecano s’est entraîné normalement hier. C’est un événement important alors que son concurrent au poste, Ibrahima Konaté, est le dernier joueur à avoir été infecté. Le défenseur de Liverpool souffrait hier de symptômes plus développés que ses partenaires. Le Français est resté travailler avec un kiné à l’hôtel des Bleus.

Tout comme Raphaël Varane, qui allait déjà mieux après une nuit perturbée par la fièvre. Son cas génère moins d’inquiétude. Kingsley Coman a manqué la séance de lendemain de match où il aurait dû participer à une opposition. Il était d’abord prévu que l’ancien parisien revienne sur la pelouse avec ses partenaires, hier. Ça n’a pas été le cas. L’autre bonne nouvelle, et de taille, a été le retour d’Adrien Rabiot à l’entraînement collectif. Deux autres joueurs n’ont en revanche pas participé à la séance. Aurélien Tchouaméni (contusion à une hanche) et Theo Hernandez (contusion à un genou) ont été préservés. De son côté, l’Argentine se présentera avec une équipe au complet et surtout un plan pour contrer Kylian Mbappé.

France : L’Argentine dévoile son plan « anti-Mbappé »

Le choc entre la France et l’Argentine sera également celui entre les deux attaquants du Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Kylian Mbappé. D’après les renseignements recueillis par Olé, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a réalisé un plan pour stopper le numéro 10 des Bleus. Le média local explique notamment que Scaloni a commencé la séance d’entraînement de vendredi avec le même système qu’il a utilisé contre les Pays-Bas. Le technicien de 44 ans connaît la puissance de Mbappé et c’est pourquoi il cherche un moyen pour réduire au maximum son influence dans le jeu. Comme l’explique le quotidien sportif argentin, il a donc commencé l’entraînement avec un système à 5 défenseurs, le fameux 3-5-2 ou le 4-4-2 ainsi que le 4-3-3. Des schémas tactiques déjà utilisés par l'Argentine durant ce Mondial.

Les compos probables de la France et l’Argentine

L’équipe possible de la France : Lloris - Hernandez, Upamecano, Varane ou Saliba, Koundé - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Mbappé – Giroud – Dembélé.

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez - Romero, Otamendi, L. Martinez - Molina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Acuña - Messi, Alvarez.