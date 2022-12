Equipe de France : L'énorme coup de gueule de Raphaël Varane !

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 15:00

Après une première période délicate pour l'Equipe de France face à la Pologne, Raphaël Varane a poussé un énorme coup de gueule à la mi-temps.

Si les Bleus ont assuré l'essentiel dimanche après-midi en s'imposant 3-1 face à la Pologne, la première période a suscité pas mal d'inquiétude. Mis en difficulté par les coéquipiers de Robert Lewandowski, les hommes de Didier Deschamps ont dû s'en remettre à leur gardien et capitaine Hugo Lloris, auteur d'un arrêt réflexe exceptionnel pour empêcher les Polonais d'ouvrir le score à la 38e minute. Derrière, Olivier Giroud a débloqué la situation pour les Français, avant le récital de Kylian Mbappé en deuxième période qui a permis aux Bleus d'assurer leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Toutefois, pendant la mi-temps, les murs ont fortement tremblé dans le vestiaire de l'Equipe de France.

Equipe de France : Raphaël Varane a haussé le temps à la pause

Si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe, Raphaël Varane a pris la parole dans le vestiaire des Bleus à l'issue des 45 premières minutes face à la Pologne. Et d'après le média sportif, l'actuel défenseur de Manchester United n'a pas fait dans le détail pour résumer la première période de ses coéquipiers. "On est en huitièmes de finale de Coupe du monde, on vit un rêve, mais ce rêve peut s’arrêter à tout moment si on continue comme ça. On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut. Je ne vise personne, je pense à tout le monde, les gars. Il faut montrer autre chose."

Toujours selon L'Équipe, aucun de ses coéquipiers n'auraient bronché, mis à part Olivier Giroud qui aurait demandé à ses coéquipiers d'en faire plus sur la seconde mi-temps. Une prise de parole qui s'est avérée efficace puisque les Bleus étaient totalement métamorphosés au retour des vestiaires. Néanmoins, il ne faudra pas reproduire ce genre de temps faible samedi prochain face à l'Angleterre, car les Français pourraient le payer très cher.