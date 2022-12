ASSE Mercato : Après Charbonnier, les Verts sur un coup en Grèce

Publié par Ange A. le 19 décembre 2022 à 04:09

Alors qu’il vient de boucler la signature de Gaëtan Charbonnier, l’ ASSE pourrait recruter un nouvel gardien de but et lorgnerait en Grèce.

L’AS Saint-Étienne s’est offerte un premier renfort en la personne de Gaëtan Charbonnier. L’avant-centre âgé de 33 ans débarque en qualité de joker. Son contrat court jusqu’au terme de la saison et il dispose d’une année optionnelle dans son contrat. Le nouveau renfort des Verts pourrait étrenner son maillot dès la reprise le 26 décembre prochain contre Annecy. Après la signature de Charbonnier, le club du Forez pourrait recruter un autre renfort. Cette fois, Saint-tienne compte signer un nouveau gardien de but. Avec les performances moins reluisants d’Étienne Green et Matthieu Dreyer, les dirigeants stéphanois sont en quête dun nouveau portier. Alors quun portier de Ligue 1 semblait la priorité de Sainté, le club ligérien lorgnerait plutôt vers un championnat exotique. Un gardien français évoluant en Grèce serait dans le viseur de Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Les Verts sur une surprenante piste en Grèce

Selon les informations d’EVECT, l’AS Saint-Étienne s’intéresserait au profit de Jérôme Prior. Âgé de 2 ans, le gardien de but évolue au PAS Giannina en première division grecque. Le natif de Toulon a rejoint le club grec cet été et est encore sous contrat jusqu’en 2025. Mais comme le souligne le média pro-stéphanois, son avenir s’écrit déjà en pointillés avec la formation hellène. La faute à un conflit avec sa direction. Son départ de Giannina semble « inéluctable » selon le site. Une aubaine dont pourrait donc profiter l’ ASSE cet hiver.

Sur le départ, Jérôme Prior pourrait revenir dans l’Hexagone, notamment en Ligue 2. Passé par les Girondins de Bordeaux et Valenciennes, il dispose d’une certaine expérience du championnat. Outre cela, ses qualités de relance, ses sorties aériennes et son jeu long ont tout pour plaire à Laurent Batlles à en croire le média. Sa valeur marchande n’est estimée qu’à 600 000 euros sur Transfermarkt. Poussé vers la sortie, l’ancien Bordelais n’a disputé que quatre rencontres cette saison pour 5 buts concédés et un clean-sheet.