ASSE Mercato : Deux plans B pour oublier Gautier Larsonneur

Cherchant un gardien de but en priorité cet hiver, l’ ASSE a été refoulée sur Gautier Larsonneur, mais dispose de deux plans B.

L’ ASSE ne fait plus confiance à Etienne Green et la recrue estivale Matthieu Dreyer. L’un après l’autre, ils ont été décevants lors de la première partie de la saison. De ce fait, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne leur fait plus confiance et cherche un gardien de but. Un vrai dernier rempart capable d’apporter de la stabilité dans la défense stéphanoise, qui a concédé 31 buts en 17 matches de Ligue 2, faisant d'elle la pire du championnat. Pas satisfait par les performances d'Etienne Green et Matthieu Dreyer, Laurent Batlles a même fait un choix fort, vendredi dernier, en titularisant Boubacar Fall contre le SM Caen. C’était la première du portier de 22 ans avec l’équipe professionnelle de l’ ASSE. Il a concédé un but sur pénalty et les Verts ont arraché le nul en toute fin de match (1-1), grâce à Gaëtan Charbonnier.

Il faut noter que le Sénégalais a été aligné en urgence, en attendant l’arrivée d’un gardien de but plus expérimenté. Et la cible prioritaire de l’AS Saint-Etienne était Gautier Larsonneur. Mais le président de Valenciennes FC lui a fermé la porte de sortie. « Il y a eu des contacts entre nous et l’ ASSE, mais il y a déjà quelques jours. Et honnêtement, Gautier n’ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes », a déclaré Eddy Zdziech, dans La Voix du Nord. Malgré cela, la piste n'est pas totalement refermée. L’ ASSE doit à présent se montrer plus convaincante si elle veut débaucher le dernier rempart de VAFC, car plusieurs sources avaient évoqué un montant de 4 millions d'euros, réclamés par Valenciennes aux Stéphanois, avant l’ouverture du mercato.

ASSE Mercato : Gauthier Gallon et Jérôme Prior, deux plans B de Saint-Etienne

En attendant une éventuelle offensive des Verts, leur direction dispose de deux pistes moins coûteuses. « Dès lors, des pistes moins onéreuses pourraient devenir prioritaires », comme l’annonce Evect. Ancien protégé de Laurent Batlles à l’ESTAC, Gauthier Gallon (29 ans) reste une solution alternative. « L’entraîneur des Verts, qui voulait déjà le voir venir cet été dans le Forez », comme le rappelle la source, pourrait réchauffer cette piste.

Le portier natif de Nice est lui déjà disposé à rejoindre le Forez. Dans des propos confiés à Stadito, il n’a pas caché son admiration pour l’ambiance à Geoffroy-Guichard. « À l’ ASSE, les Kops sont des deux côtés […], c'est impressionnant ! Dès l'échauffement, il y avait déjà les deux Kops à trois quarts remplis et ça chante […]. Là tu te dis qu'il y a de l'ambiance, que tu es quelque part, que tu n'es pas n'importe où, mais dans un stade mythique. »

Il y a également l’intérêt pour Jérôme Prior (27 ans), révélé en décembre par EVECT et confirmé par Peuple-Vert. « L’ancien bordelais et valenciennois, Jérôme Prior a été identifié. Il figure dans les petits papiers des recruteurs de l' ASSE. » Le concerné évolue au PAS Giannina depuis juillet 2022 et est sous contrat jusqu’en juin 2025. Toutefois, il souhaiterait quitter le club grec. « Arrivé au PAS Giannina cet été, Jérôme Prior est déjà sur le départ. Apparu à 4 reprises, il va quitter le club qui cherche à résilier son contrat, et qui a recruté Tsintotas (AEK) », a révélé le compte Twitter Football Grec France, il y a deux semaines. La cote de Prior est estimée à un peu plus d’un demi-million d’euros, donc avantageux pour l' ASSE.