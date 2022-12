ASSE Mercato : Officiel, Saint-Etienne tient son premier renfort

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 18:45

C’est fait ! L’ ASSE tient sa première recrue hivernale. Comme pressenti, Gaëtan Charbonnier s’est engagé avec les Verts jusqu’à la fin de la saison.

Le premier renfort de l’ ASSE a débarqué officiellement, ce vendredi, en provenance de l’AJ Auxerre (Ligue 1), en qualité de joker. Contrairement à l’information du quotidien Le Progrès, Gaëtan Charbonnier a signé un contrat de six mois avec le club ligérien. « Gaëtan Charbonnier est Stéphanois ! Il s’est engagé avec l’AS Saint-Étienne pour les six prochains mois. En provenance de l'AJ Auxerre, l'attaquant aux 109 buts professionnels rejoint les Verts en tant que joker jusqu'en mai 2023. Il portera le numéro 10 », ont informé les Verts. L’avant-centre de 34 ans est recruté pour aider l’ ASSE, 20e du championnat après 15 journées, à assurer son maintien en Ligue 2. Le club espère le voir « performer sur le plan collectif comme individuel. »

Gaëtan Charbonnier est un joueur qui connaît très bien la Ligue 2. Il a défendu les couleurs d’Angers SCO (2009-2012), du Stade de Reims (2016-2017), du Stade Brestois (2017-2019) et de l’AJ Auxerre (aout 2021 à décembre 2022), dans cette (deuxième) division.

ASSE Mercato : Gaëtan Charbonnier réalise son rêve en signant à Saint-Etienne

La nouvelle recrue de l’ ASSE est heureuse de rejoindre un club, dont il rêvait depuis son enfance. Elle se montre déjà très ambitieuse ! « Tout petit, je me cachais derrière mon canapé avec mon frère pour regarder les matchs de l' ASSE. C'est un rêve d'enfant. J'arrive déterminé avec l'ambition d'atteindre l'objectif du club qui est le maintien. Il faudra être beaucoup plus méchants dans les zones de vérité, être unis et solidaires pour cela », a confié Gaëtan Charbonnier.

Réagissant à l’arrivée du buteur à Saint-Etienne, Laurent Batlles a déclaré : « Gaëtan connaît très bien la Ligue 2, dont il a régulièrement dominé le classement des buteurs. Il était important de prendre quelqu'un capable de remobiliser tout le monde. Pour le groupe, pour tout le monde, son arrivée est importante. Il a un statut dans ce championnat et sera un joueur utile pour obtenir notre maintien. »