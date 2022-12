Publié par Enzo Vidy le 20 décembre 2022 à 18:15

Largement critiqué après ses propos sur le football sud-américain, l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, reçoit un improbable soutien.

Kylian Mbappé vit des jours assez difficiles en ce moment. Malgré son incroyable triplé en finale de la Coupe du monde, l'attaquant français n'a pas pu empêcher l'Argentine de remporter le trophée. Actuellement plongé dans une grande détresse après cette désillusion, Kylian Mbappé subit de plein fouet le chambrage des supporters et des joueurs argentins, suite à des propos qu'avait tenu la star parisienne au mois de mai dernier au micro de TNT Sports.

"L’avantage qu’on a nous, les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe." Quelques heures avant la finale, le gardien héroïque de l'Albiceleste, Emiliano Martinez, n'avait pas manqué de lui répondre. "Il ne connait pas assez le football, il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n'a pas cette expérience, tu ne peux pas commenter."

PSG : Kylian Mbappé soutenu par Lionel Scaloni

En conférence de presse après la victoire de l'Argentine lors de la séance des tirs au but, le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, a pris la défense de Kylian Mbappé concernant ses déclarations sur le football Sud-Américain. "Quand Mbappé a dit ça, ses propos ont été mal interprétés pour moi, car il joue avec des coéquipiers sud-américains et il comprend très bien. C’est une question réglée. Mais je pense qu’il y a des moments où il faut interpréter les mots et ne pas entrer dans la polémique, parce que je ne pense pas que ce soit ce qu’il voulait dire du tout." Des déclarations qui devraient faire du bien à Kylian Mbappé, toujours profondément marqué par la défaite des Bleus dimanche soir, et qui va avoir besoin de temps pour aller de l'avant.