PSG Mercato : C'est bouclé pour le transfert de Marcus Rashford

Publié par Enzo Vidy le 20 décembre 2022 à 16:45

Alors que le PSG n'a jamais caché son intérêt pour Marcus Rashford, les dirigeants du Paris SG sont fixés concernant le transfert de l'attaquant anglais.

Marcus Rashford est un nom qui revient avec insistance au PSG depuis plusieurs années. Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais caché son envie de voir l'attaquant anglais fouler la pelouse du Parc des Princes, et le président parisien comptait bien profiter de la fin de contrat du joueur mancunien prévu en juin pour l'attirer gratuitement au Paris SG. Il y a quelques jours, il s'était exprimé à ce sujet au micro de Sky Sports. "Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt."

De plus, le PSG s'est récemment retrouvé tout seul sur ce dossier, après le retrait du Bayern Munich d'après le média allemand Sport Bild, le 15 décembre dernier. Toutes les planètes semblaient donc s'aligner de jours en jours pour voir Marcus Rashford porter le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais ce mardi, le dossier autour de l'attaquant de Manchester United a pris une autre tournure qui ne devrait absolument pas faire les affaires du PSG.

PSG Mercato : Manchester United prolonge le contrat de Rashford jusqu'en 2024

Si l'on en croit les toutes dernières informations de Fabrizio Romano sur son compte Twitter, Manchester United aurait déclenché les options pour prolonger les contrats de certains joueurs jusqu'en juin 2024. Parmi ces joueurs, on retrouve Diogo Dalot, Luc Shaw, Fred, et l'attaquant anglais Marcus Rashford qui était annoncé libre dans six mois. Le journaliste précise également que les dirigeants des Red Devils vont prochainement proposer un contrat plus long pour Marcus Rashford.

Pour les dirigeants du Paris SG, cette nouvelle est un terrible coup dur. Le rêve de voir le joueur de 25 ans débarquer gratuitement à Paris s'envole, et si le PSG veut s'attacher les services de Marcus Rashford, il faudra sortir le chéquier lors du mercato estival. C'est donc une incroyable opportunité qui s'envole pour Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain.