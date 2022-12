Real Madrid Mercato : Le Real fonce sur une star de Bundesliga

Publié par Thomas G. le 21 décembre 2022 à 10:15

Soucieux de renforcer la ligne défensive, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services de l'une des révélations du Mondial.

Cette saison, le Real Madrid est encore en course pour garder ses titres en Liga et en Ligue des Champions. Les Merengues souhaiteraient réaliser cet exploit pour continuer de régner sur le football européen. L’année 2023 sera décisive pour les Madrilènes qui devraient démarrer un nouveau projet galactique afin de célébrer la fin des travaux du Santiago Bernabeu. Dans cette optique, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient frapper fort sur le marché des transferts. Les Merengues ciblent des joueurs prometteurs capables de rejoindre la Casa Blanca comme Jude Bellingham ou encore Enzo Fernandez. Cette semaine, les Madrilènes se seraient positionnés sur l’une des révélations de la Coupe du monde au Qatar.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid serait bel et bien intéressé par la signature de Josko Gvardiol l’été prochain. Pour sa première Coupe du monde, l’international croate a impressionné les dirigeants du Real Madrid. Le roc du RB Leipzig est considéré comme le meilleur défenseur de la compétition et comme l'un des piliers de sa sélection au côté de Luka Modric. Le Real Madrid souhaiterait recruter le défenseur de 20 ans cet été et les Madrilènes auront les moyens de rivaliser avec Chelsea et Manchester City. La transaction pourrait dépasser 100 millions d’euros et les Merengues pourraient ainsi frapper un gros coup en recrutant le défenseur le plus cher de l’Histoire.

Real Madrid Mercato : Le Real veut solidifier sa défense

Avant la reprise, les hommes de Carlo Ancelotti sont deuxièmes de Liga derrière le FC Barcelone. Les Madrilènes ont perdu leur place de leader après la défaite face au Rayo Vallecano. L’entraîneur italien estime que sa ligne défensive n’est pas assez solide et que ce secteur doit être renforcé l’été prochain. Le dossier de l'international craote Josko Gvardiol pourrait devenir prioritaire dans les prochaines semaines.

Dans le même temps, le Real Madrid pourrait se séparer de trois à quatre défenseurs dans les prochains mois. Jesus Vallejo, Alvaro Odriozola, Nacho Fernandez et Ferland Mendy sont susceptibles de partir. Ces joueurs, qui sont actuellement en manque de temps de jeu, devront faire leurs preuves lors de la deuxième partie de saison.