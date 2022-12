AS Monaco Mercato : Une ancienne gloire néerlandaise visée par l’ASM

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 02:45

À la recherche d’un nouveau directeur technique, l’ AS Monaco aurait des vues sur une ancienne gloire de la sélection des Pays-Bas, en poste à l’Ajax.

L’AS Monaco avait confirmé le départ Laurence Stewart à Chelsea, dans un communiqué officiel, le 26 octobre 2022, le club de la Principauté avait indiqué que le Directeur technique assurerait sa mission à l’ASM jusqu’à la fin du mercato hivernal en janvier 2023. La direction des Monégasques s’est donnée cet intervalle de temps, afin de pouvoir trouver le remplaçant souhaité du dirigeant britannique. « Cela permettra à l’AS Monaco de préparer la transition de la meilleure façon possible », avait souligné le club du Rocher. Pour rappel, Laurence Stewart est arrivé dans la Principauté en juin 2020. Il avait d'abord été nommé responsable du recrutement et du développement sportif, avant d'être promu Directeur Technique en juin 2021. Selon l'AS Monaco, il « a notamment contribué au renforcement de l’effectif professionnel et de son encadrement technique. »

AS Monaco Mercato : Klaas-Jan Huntelaar intéresse l'ASM pour le poste de directeur technique

Près de deux mois après l’annonce des Asémistes, et une dizaine de jours avant l’ouverture officielle du mercato d’hiver, le club de Dmitry Rybolovlev aurait trouvé le successeur idéal de Laurence Stewart, si l’on croit les indiscrétions De Telegraaf. D’après le journal néerlandais, l'ancien attaquant international néerlandais Klaas-Jan Huntelaar (39 ans) intéresse l'AS Monaco, qui est en quête d'un nouveau directeur technique.

La source informe même que le board du club azuréen est entré en contact avec l'ancien joueur du PSV Eindhoven, de l’Ajax Amsterdam, du Real Madrid ou encore de l’AC Milan. Ayant pris sa retraite à l’été 2021, Klaas-Jan Huntelaar, est l’actuel adjoint du directeur sportif de l’Ajax, Gerry Hamstra. Il n’est donc pas libre de tout engagement. Joueur emblématique de l'Ajax, la cible de l'AS Monaco a marqué 158 buts et délivré 43 passes décisives en 257 matchs, sous le maillot des Lanciers.