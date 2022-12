Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti réclame un crack de Serie A

Publié par Thomas G. le 23 décembre 2022 à 00:45

Soucieux de se renforcer lors du prochain mercato estival, le Real Madrid serait intéressé par un crack du championnat italien.

Le Real Madrid a de grands objectifs pour l’année 2023, avec en ligne de mire une 15e Ligue des Champions et un 36e titre de champion d’Espagne. Cet été, les Merengues souhaiteraient rentrer dans une nouvelle ère. Le Real devrait ainsi être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival, avec pour objectif de se renforcer en défense et au milieu de terrain.

Josko Gvardiol est la piste prioritaire en défense tandis que Jude Bellingham et Enzo Fernandez sont pistés pour renforcer l’entrejeu. En cas d’échec sur ces dossiers, le Real Madrid aurait déjà prévu des solutions alternatives. Le recrutement d’un nouveau milieu de terrain est primordial pour les Madrilènes pour préparer la succession de Luka Modric et Toni Kroos. Dans cette optique, le Real aurait coché le nom d’un milieu de terrain supplémentaire en cas d’échec dans les dossiers Bellingham et Fernandez.

Selon les informations de AS, le Real Madrid aurait coché le nom de l’international italien Manuel Locatelli. Le milieu de 24 ans est très apprécié par Carlo Ancelotti qui avait déjà tenté de le recruter lors de son passage à Naples. La Juventus est en crise et le champion d’Europe pourrait être bradé pour sauver les finances du club.

Real Madrid Mercato : Le Real se prépare à faire un gros coup

Le Real Madrid veut laver l’affront subi l’été dernier après l’échec dans le dossier Kylian Mbappé. Les Merengues souhaiteraient marquer les esprits en recrutant Enzo Fernandez et Jude Bellingham. Le mercato estival des Madrilènes pourrait être historique. Afin de recruter les deux milieux de terrain, le Real Madrid pourrait débourser plus de 200 millions d’euros. Grâce à la modernisation du Santiago Bernabeu, le Real Madrid a les moyens de démarrer son nouveau projet Galactique. En plus des dossiers prioritaires, les Merengues pistent également Alphonso Davies, Stanislas Lobotka, Sergej Milinkovc-Savic, Manuel Locatelli et Pedro Porro.