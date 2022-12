Real Madrid Mercato : Un milieu anglais se rapproche encore du Real

Publié par Thomas G. le 22 décembre 2022 à 14:00

Priorité du Real Madrid depuis la Coupe du monde, un milieu anglais du Borussia Dortmund aurait pris une grande décision sur son avenir.

Après la fin des travaux du Santiago Bernabeu, le Real Madrid sera l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Les Merengues auront de nouveau les moyens de concurrencer les clubs les plus riches sur le marché des transferts. Le Real Madrid souhaiterait réaliser plusieurs gros coups cet été, à commencer par le recrutement de Jude Bellingham. L’international anglais est dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois et ses performances au Qatar ont fait accélérer le dossier.

Les dirigeants du Real ont été impressionnés par ses prestations et sa qualité technique. Ils auraient pris la décision de signer le prodige anglais de 19 ans à tout prix cet été. La concurrence s’annonce rude pour les Merengues qui vont devoir trouver les bons arguments pour battre Liverpool, Manchester United, le PSG et Manchester City. Dans le même temps, ils doivent aussi négocier avec le Borussia Dortmund qui réclame 150 millions d’euros pour libérer Bellingham. Le dossier de l’international anglais pourrait être l’un des feuilletons du mercato estival. Après avoir finalisé l’arrivée d’Endrick, les dirigeants madrilènes veulent marquer les esprits en recrutant Jude Bellingam et Enzo Fernandez.

Real Madrid Mercato : Jude Bellingham donne sa priorité au Real Madrid

Le dossier Jude Bellingham aurait pris une nouvelle tournure cette semaine, selon les informations de Marca. L’international anglais aurait donné sa priorité au Real en vue d’un transfert cet été. Les Merengues pourraient rapidement passer à l’action pour éviter une nouvelle offensive des autres clubs.

Jude Bellingham est la cible numéro 1 du Real Madrid et l'indemnité de transfert demandée par le Borussia Dortmund ne sera pas un obstacle. L’objectif des Merengues est de recruter l’international anglais pour le faire évoluer aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric afin de poursuivre sa progression. Le Real Madrid pourrait donc réaliser un nouveau coup historique dans les prochaines semaines.