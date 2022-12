PSG Mercato : Manchester United répond déjà à Campos pour Fred !

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2022 à 00:51

C’est l’information du jour concernant le PSG : Luis Campos viserait Fred pour renforcer le groupe de Galtier. La position de Manchester United est connue.

Après Marcus Rashford, le Paris Saint-Germain serait intéressé par un autre joueur de Manchester United, selon la presse anglaise de ce vendredi. En effet, à en croire les informations recueillies par le tabloïd britannique The Sun, le club de la capitale française en pincerait pour le milieu de terrain des Red Devils Fred. Avec 1 but en 17 matches toutes compétitions cette saison, l’international brésilien de 29 ans n’est pas un premier choix dans les plans de l’entraîneur mancunien Erik ten Hag, qui s’appuie régulièrement sur la doublette Casemiro-Christian Eriksen.

Les dirigeants parisiens apprécieraient depuis longtemps le profil de l’ancien milieu de terrain défensif du Shakhtar Donetsk et seraient prêts à passer rapidement à l’action pour le faire venir lors du marché des transferts de janvier qui s’ouvre bientôt. Et selon les dernières rumeurs en provenance de la Grande-Bretagne, Manchester United serait disposé à lui délivrer un bon de sortie, mais à une condition.

PSG Mercato : Fred bientôt au Paris SG avec Neymar et Marquinhos ?

Si Christophe Galtier dispose de plusieurs solutions au milieu de terrain, avec notamment Marco Verratti, Vitinha, Danilo Pereira, Fabian Ruiz, Renato Sanches et Carlos Soler, le Paris Saint-Germain apprécierait tout particulièrement le profil de joueur de l’ombre de Fred. Récemment prolongé automatiquement jusqu’en juin 2024, le natif de Belo Horizonte pourrait quitter Old Trafford et la Premier League pour retrouver ses partenaires de sélection Marquinhos et de Neymar en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes.

Mais selon le journaliste Alex Turk de BBC Sport, le board de Manchester United serait prêt à écouter les offres, à condition qu'elles respectent leur prix de 35 millions d’euros. De son côté, le Sun assure qu’un chèque d’un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros pourrait bien convaincre Manchester United de délivrer un bon de sortie à Fred en janvier. Le PSG est donc prévenu.