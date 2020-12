PSG : Manchester United très culotté après la défaite en C1

Publié le 03 décembre 2020 à 19:20

Le PSG a réussi son coup, mercredi à Old Trafford, en l'emportant par deux buts d'écart face à Manchester United en Ligue des champions (1-3). Les Parisiens ont bénéficié de l'expulsion de Fred à la 70e minute, mais le Mancunien aurait pu sortir bien plus tôt. Pourtant, les Red Devils ont trouvé à redire sur l'arbitrage de M. Orsato.

Les joueurs du PSG "tombent trop facilement"

Manchester United n'a pas tout à fait digérer sa défaite contre le PSG (1-3), mercredi lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Les Mancuniens ont mal maîtrisé un match qu'ils auraient pu emporter. Le milieu de terrain Scott McTominay a trouvé l'attitude des Parisiens déplorable sur le terrain. "S'lls tombent trop facilement (rires) ? Vous le voyez bien, non ? Ce n'est pas du foot quand les équipes jouent comme ça. De nos jours, on appelle ça casser le rythme. Ce n’est pas le sport que je préfère. La façon dont ils se comportent sur le terrain, leur attitude, c'est difficile à accepter. La façon dont le match a basculé avec les décisions arbitrales... Je n'ai rien à dire. C'est regrettable", a balancé l'Ecossais à l'issue de la rencontre. "Mais il faut les féliciter. Ils viennent ici, ils gagnent et nous allons devoir jouer le dernier match à fond. Nous devons rester positifs, nous avons eu des occasions. Mais dans le foot, il faut marquer sinon vous êtes punis."

Fred "chanceux", selon Ole Gunnar Solskjaer

Des propos étonnants quand on sait que Fred aurait pu être expulsé dès la 23e minute de jeu du côté de Manchester United pour un coup de tête sur Leandro Paredes. "J'ai pensé qu'il était un peu chanceux de rester sur le terrain. Fred ne devrait pas mettre sa tête contre lui. Je ne pense pas qu'il l'a touché, mais tu ne le fais pas. Il a eu un peu de chance", a reconnu l'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. Fred n'a reçu qu'un jaune, sanction étrange pour le coach des Mancuniens. "Soit il n'y a rien, soit c'est carton rouge. Nous avons parlé sur le fait de rester calme. Le deuxième jaune était loin d'être une faute et Ander Herrera le sait également." Quant à l'attitude des joueurs du PSG, Solskjaer a plus ou moins botté en touche : "Je ne veux pas commenter les joueurs adverses. Mes joueurs connaissent mes valeurs. Je veux des joueurs honnêtes. Scotty (McTominay) aurait pu se rouler par terre quand Neymar lui a attrapé les parties intimes, mais je ne veux pas qu'ils fassent ça." Tout à l'honneur de l'entraîneur de Manchester United et de ses joueurs, qui auraient surtout dû tuer le match quand ils en avaient les moyens.













Par Matthieu