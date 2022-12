ASSE : Une menace plane sur l’AS Saint-Etienne face au FC Annecy

Publié par ALEXIS le 24 décembre 2022 à 15:25

L’ ASSE n’aura que des absents contre le FC Annecy, lundi. Quatre joueurs de l’équipe de Batlles sont en effet sous la menace d’une suspension.

Après un mois et demi d’arrêt, dû à la Coupe du monde 2022, la Ligue 2 reprend ses droits le lundi 26 décembre. À cette occasion, l’ ASSE sera en déplacement sur le terrain du FC Annecy, en Haute-Savoie. Ce match très attendu par les Stéphanois compte pour la 16e journée de championnat. Lanterne rouge de Ligue 2, l’AS Sainte-Etienne souhaite entamer par la plus belle des manières, la deuxième partie de l’exercice, après avoir raté la première. Une victoire impérative face au club haut savoyard ! C’est le mot d’ordre en ce moment à l' ASSE.

« On a hâte de retrouver le championnat pour montrer que notre façon de voir les choses a changé. On passe à autre chose avec un nouveau championnat […]. Ce n'est pas le moment de parler du mercato. On en parlera après les deux matchs très importants (contre Annecy et Caen, ndlr) », a déclaré Laurent Batlles en conférence de presse, lors de la présentation officielle de la recrue Gaëtan Charbonnier.

ASSE : Petrot, Cafaro, Wadji et Monconduit menacés de suspension

Mais malheureusement pour l’entraineur de l’ ASSE, il est privé de deux titulaires suspendus. Ce sont le vice-capitaine Jimmy Giraudon et le meilleur buteur Jean-Philippe Krasso (8 buts et 4 passes décisives en 13 matchs de L2 cette saison). Blessés, Thomas Monconduit, Sergi Palencia et Étienne Green sont quasiment forfait. Quant à Abdoulaye Bakayoko et Antoine Gauthier, ils sont incertains à Annecy.

Et ce n’est pas tout ! L’ ASSE a dans ses rangs, deux joueurs menacés d’une suspension immédiate, en cas de carton jaune contre l’équipe de l’entraineur Laurent Guyot. Il s’agit de Léo Pétrot (défenseur central) et Mathieu Cafaro (milieu offensif), selon le point du média spécialisé, Peuple-Vert. Concernant Ibrahima Wadji, il sera suspendu s'il écope d'un carton jaune au cours de deux prochains matchs. Thomas Monconduit, lui, a encore trois matchs de suris, pour tomber sous le coup d’une suspension.