ASSE : L'entraîneur du FC Annecy se méfie de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2022 à 18:21

À trois jours du match contre l’ ASSE, l'entraîneur du FC Annecy a avoué en conférence de presse se méfier de Saint-Etienne.

L’ ASSE est dernière de Ligue 1 avec 11 points, avant d’affronter le FC Annecy (15e avec 16 points), lundi à 17h au Parc des Sports en Haute-Savoie. Ce match comptant pour la 16e journée de Ligue 1 arrive un mois et demi après la longue trêve de la Coupe du monde 2022. Les deux équipes ont eu du temps pour bien se préparer. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne l’a justement souligné face au média, jeudi. « Cette trêve a fait du bien à tout le monde. Elle nous a permis de travailler sans le couperet des matchs. On a hâte, malgré tout, de retrouver le championnat pour montrer que notre façon de voir les choses a changé. On passe à autre chose avec un nouveau championnat. »

Avec seulement trois victoires, cette saison, en 15 matchs de Ligue 2, l’ ASSE doit impérativement prendre des points afin d’amorcer sa remontée au classement. À commencer par le déplacement à Annecy, puis contre le SM Caen au stade Geoffroy-Guichard, le vendredi 30 décembre.

FC Annecy : Laurent Guyot, « l’ ASSE est en difficulté, mais c’est Saint-Etienne »

Passé devant les médias pour évoquer le match contre l' ASSE, l’entraîneur du FC Annecy a laissé entendre qu'il se méfie de l’équipe stéphanoise. Il estime que la 20e place de l’ AS Saint-Etienne pourrait être un trompe-l’oeil. « C’est là qu’il faut être très vigilant. Alors oui l’ ASSE est en difficulté, mais c’est Saint-Etienne. Il y a presque 2 ou 3 mondes d’écart entre le club qui va venir lundi et nous », a-t-il prévenu. « Vous avez vu comme moi quel joueur ils ont pu recruter, en la personne de Gaëtan Charbonnier (avant-centre) qu’on ne présente plus. Donc à un moment donné, dire ‘’la lanterne rouge, Saint-Etienne’’ oui ok, mais l' ASSE n'est pas programmée pour être là. Et à un moment ou un autre, de par la qualité des joueurs, de par la qualité de leur entraineur […], ça fonctionnera », a déclaré Laurent Guyot.