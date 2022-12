Barça Mercato : Lewandowski confiant sur son avenir à Barcelone

Publié par Dylan le 25 décembre 2022 à 15:25

À 34 ans, Robert Lewandowski est toujours une machine à buts malgré son départ du Bayern Munich. Désormais au Barça, le Polonais a réaffirmé ses ambitions.

Le FC Barcelone renaît lentement mais sûrement de ses cendres. Malgré une élimination régulière dès la phase de poules de la Ligue des Champions, le club catalan s'affirme de nouveau en championnat. Le tout, dans l'ombre de son plus grand rival, le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Sous la houlette de Xavi, le Barça est actuellement leader de la Liga avec deux points d'avance sur les Merengues.

Un statut qui n'avait plus été le sien depuis la saison 2018-2019, saison du dernier titre de champion d'Espagne des Blaugranas. L'espoir est donc permis pour retrouver à nouveau le club au sommet en 2023. D'autant que le FC Barcelone est encore là sur la scène européenne, qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. C'est Manchester United qui a été désigné comme adversaire à ce stade. L'affiche promet entre deux équipes en pleine reconstruction.

Robert Lewandowski veut aller au bout de son contrat au Barça

Le FC Barcelone doit toutefois penser au mercato hivernal. Le club catalan prépare déjà la succesion de Sergio Busquets, qui arrive en fin de contrat en juin 2023. Mais c'est un autre joueur qui a attiré son attention ce dimanche : Robert Lewandowski. L'ex-buteur phare du Bayern Munich s'est confié sur son avenir en Catalogne et semble s'y plaire.

L'international polonais (138 sélections, 78 buts) s'est montré confiant sur la suite de son aventure barcelonaise, qui est censée prendre fin en juin 2026 : « Oui, bien sûr. Je suis convaincu que je serai préparé et en forme comme je le suis maintenant. Quand j’avais 30 ou 32 ans, je voulais jouer encore trois ou quatre ans à un haut niveau. C’est pourquoi je fais tout pour être au plus haut niveau le plus longtemps possible. Tant que je suis en forme et que je veux gagner des titres, je serai là » a-t-il déclaré auprès de Mundo Deportivo. Une bonne nouvelle pour le FCB qui aura besoin de son buteur pour la suite de la saison.