ASSE : Les supporters de Saint-Etienne dépités après Annecy

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 00:35

Plus d’un millier à Annecy, les supporters de l’ ASSE sont rentrés dans le Forez, très déçus par défaite de leur équipe, qui reste dernière de Ligue 2.

L’ ASSE a subi une nouvelle défaite, face au FC Annecy (2-1), dès la reprise du championnat, lundi. Cette défaite est la troisième de suite des Verts en Ligue 2, après un mois et demi d’arrêt. Les supporters de l’AS Saint-Etienne avaient pourtant accompagné leur équipe si chère en Haute-Savoie, en grand nombre, pour la pousser à victoire. Ils étaient au nombre de 950 dans le pacage visiteurs, en plus des autres fans dispersés dans les tribunes du Parc des Sports. Mais l’équipe de Laurent Batlles a encore été décevante, comme face au FC Metz (2-3) et Rodez AF (0-2), précédemment.

L’ ASSE reste donc bon dernier au classement et s’enfonce vers la 3e division. De ce fait, le dernier match de l’année 2022, contre le SM Caen, le vendredi 30 décembre, s’annonce très décisif. L’entraineur des Stéphanois, déjà sur la sellette, pourrait être viré après six mois de contrat à Saint-Etienne, en cas de défaite.

ASSE : Jean-Guy Riou pointe un malaise et évoque une situation catastrophique !

En tous cas, les supporters, dont il bénéficiait du soutien, sont désormais dépités. Le premier responsable de l’Union des Supporters Stéphanois (USS), Jean-Guy Riou a exprimé sa déception au micro d'Europe 1. « Malheureusement, le Père Noël n'est pas passé pour l’ ASSE, c'est clair », a-t-il glissé, avant de faire le constat suivant : « La défaite de lundi révèle le malaise qu'il y a depuis de nombreuses saisons. C'est catastrophique, il y a des erreurs monumentales dans le jeu. Les joueurs ne semblent pas concernés ».

Le président du groupe de supporters de l'AS Saint-Étienne a regretté que l’équipe de Laurent Batlles n’ait pas pu montrer qu’elle est prête à redresser la barre, après la longue rupture liée au Mondial 2022. « Nous avons eu une trêve de plus d'un mois avec la Coupe du monde où normalement cela aurait dû permettre de remettre les têtes à l'endroit et ce n'est pas le cas. Donc c'est très compliqué », a déploré Jean-Guy Riou. Pour rappel, les supporters de l' ASSE ont décidé de boycotter le match contre le SM Caen, vendredi à Geoffroy-Guichard.