ASSE : Les supporters de Sainté lancent un nouvel appel au boycott

Publié par ALEXIS le 13 décembre 2022 à 12:05

Les supporters de l’ ASSE multiplient les actions de protestation contre Romeyer et Caïazzo. Ils ont pris une décision concernant le match contre Caen.

Fin novembre, les ultras de l’ ASSE ont pris la décision de boycotter les produits dérivés du club pour exprimer leur mécontentement. Leur objectif étant de ne plus apporter de soutiens financiers à Roland Romeyer (77 ans) et Bernard Caïazzo (69 ans), les deux propriétaires des Verts dont ils critiquent la gestion. Le peuple vert a également invité les sponsors et partenaires du club à une prise de responsabilités afin de ne pas se faire complices de « la gestion douteuse » des dirigeants de l’AS Saint-Etienne. « Nous n’avons plus qu’un seul moyen de pression : toucher à ce qui les intéresse, l’argent », avaient lancé plusieurs groupes de supporters stéphanois.

Les supporters de l' ASSE appellent au boycott du match contre le SM Caen

Ce mardi, les Magic Fans, les Indépendantistes Stéphanois, l'USS et les Green Angels ont intensifié leur pression sur la haute direction de l’ ASSE. Ils appellent au boycott de la prochaine rencontre de leur équipe, face au SM Caen au stade Geoffroy-Guichard, le vendredi 30 décembre à 19h05. Dans un communiqué commun, les supporters mécontents ont lancé l'appel suivant : « Kop Nord, Kop Sud, Henri-Point, plus aucune place ne doit se vendre pour ASSE-SM Caen. Nous appelons également l'ensemble des abonnés à ne pas se rendre au stade. Il est grand temps pour nous de positionner tous ces coupables face à leurs responsabilités ! »

Dans sa conclusion, le groupe de fans de l’ ASSE a déclaré : « Nous, amoureux du club, ne pouvons plus accepter cela. Puisque pour nos dirigeants : "L'ASSE n'appartient pas à ses supporters", puisque le peuple vert est un jouet grâce auquel ils se remplissent les poches, et bien qu'ils fassent sans nous. »