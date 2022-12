OL Mercato : C'est confirmé un portier veut quitter Lyon

Publié par Ange A. le 28 décembre 2022 à 06:33

Simple remplaçant à l’ OL, Julian Pollersbeck n’entrevoit plus son avenir à Lyon. L’Allemand pousse vertement pour un départ.

L’Olympique Lyonnais va signer son retour à la compétition ce mercredi. Un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois attend les Gones, seulement 8es de Ligue 1. La rencontre compte pour la 16e journée du championnat. Laurent Blanc espère enclencher une nouvelle dynamique en ramenant un succès du Finistère. Pour cette affiche, le coach de l’ OL sera de nouveau privé de Julian Pollersbeck. Sur le flanc cette saison en raison de pépins physiques, le portier allemand n’a pas encore disputé la moindre rencontre. Au vu de sa situation, le gardien de but souhaite se relancer loin du club rhodanien. Interrogé par Transfermarkt, le portier âgé de 28 ans a confirmé ses velléités de départ.

OL Mercato : Julian Pollersbeck veut quitter Lyon

Le portier de l’Olympique Lyonnais rappelle d’ailleurs qu’il dispose d’un bon de sortie de la part de sa direction. « Ma priorité absolue est que je veux rejouer régulièrement et être numéro 1. Le club m’a indirectement dit que je pouvais regarder ailleurs. Malheureusement, je me suis blessé en août et donc un transfert estival a échoué. Bien sûr, ce n’est pas une super situation, j’ai toujours envie de jouer. Néanmoins, cela n’a pas changé mon attitude de toujours appuyer sur l’accélérateur. C’est à ça que servent les agents », a confié Julian Pollersbeck au site spécialisé.

Recruté en provenance d’Hambourg en 2020, l’Allemand est sous contrat jusqu’en 2024 à Lyon. Mais sauf surprise, il n’ira pas au bout de son bail. Les Gones devraient notamment chercher à le refourguer puisqu’il ne disposera plus que d’une seule année de contrat au terme de la saison. Depuis sa signature, Pollersbeck n’a disputé que 11 rencontres, pour 16 buts concédés contre deux clean-sheet. Sa dernière apparition remonte à avril 2022 lors d’un carton en championnat contre Montpellier (5-2).