OL Mercato : Un départ se précise à Lyon au poste de gardien

Publié par Jules le 27 décembre 2022 à 17:10

Alors que l' OL réalise un début de saison assez compliqué, il pourrait y avoir du mouvement lors du prochain mercato, où un gardien veut partir.

Tandis que l' OL retrouve le chemin de la Ligue 1 ce mercredi, le club rhodanien prépare en parallèle son mercato hivernal. Ainsi, les Gones attendent des renforts dès le mois de janvier, comme l'a récemment expliqué Laurent Blanc, qui semble d'accord sur ce point avec ses dirigeants. Néanmoins, l'Olympique Lyonnais pourrait également vendre lors du prochain mercato, que ce soit pour récupérer un peu d'argent, mais aussi pour faire de la place dans un groupe qui risque d'accueillir du sang neuf très prochainement.

La liste des indésirables s'allonge de jour en jour du côté de l' OL, ce qui laisse supposer plusieurs départs au mois de janvier. Parmi les noms cités, on retrouve notamment Jérôme Boateng, qui, s'il ne part pas dès cet hiver, devra quoi qu'il arrive retrouver un club au mois de juin prochain car l'Olympique Lyonnais ne compte plus vraiment sur le champion du monde 2014. Mais récemment, c'est un autre allemand qui a fait part de son envie de quitter l' OL.

OL Mercato : Julian Pollersbeck veut retrouver un club

Arrivé à l' OL en 2020 en provenance d'Hambourg, Julian Pollersbeck n'a jamais été considéré comme une véritable option au poste de gardien de but avec Lyon. En effet, il a toujours été le numéro 2 et, à 28 ans, il n'est pas non plus un joueur d'avenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Les dirigeants du club auraient même essayé de s'en débarrasser l'été dernier, mais sa blessure avait empêché toute discussion avec un autre club.

De son côté, Julian Pollersbeck ne se voit pas continuer avec ce rôle à l' OL, et a indiqué au média allemand Transfermarkt qu'il cherchait activement un club où il pourrait évoluer en tant que numéro 1, chose que ne peut pas lui proposer l'Olympique Lyonnais, qui compte sur Anthony Lopes, et qui n'envisage pas de remplacer son portier pour le moment.