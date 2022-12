PSG : Mbappé retrouve le sourire contre Strasbourg, sa réaction

Publié par Ange A. le 29 décembre 2022 à 05:04

Kylian Mbappé a permis au PSG d’éviter le piège de Strasbourg ce mercredi pour son retour en Ligue 1. L’attaquant parisien s’est livré.

En l’absence de son champion du monde Lionel Messi, le Paris Saint-Germain s’en est remis à Kylian Mbappé. Mercredi, le PSG effectuait son retour en Ligue 1 avec la réception du RC Strasbourg. La rencontre comptait pour la 16e journée du championnat. Christophe Galtier n’a pas ménagé ses Mondialistes pour cette affiche. Ses Brésiliens ont notamment connu une drôle de rencontre. Le capitaine Marquinhos a d’abord donné l’avantage au Paris SG avant de signer un csc. Quant à Neymar Jr, il a été expulsé après un deuxième avertissement pour simulation dans la surface strasbourgeoise. De retour du Qatar avec la mine renfrognée, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire face à Strasbourg. L’attaquant parisien a en effet transformé un penalty dans le temps additionnel pour permettre à Paris de dominer Strasbourg.

PSG : Sauveur de Paris, Mbappé annonce la couleur pour la suite

L’attaquant du Paris Saint-Germain a été interrogé sur son état d’esprit après la finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine. Il s’était notamment illustré dans cette rencontre par un triplé. Ce douloureux épisode passé, l’ancien Monégasque veut désormais se concentrer sur son club. « Personnellement, je ne vais jamais digérer. Mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l’énergie la plus positive possible. J’ai essayé d’amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison où on est invaincus. C’était une parenthèse Coupe du monde, le club n’a rien à voir », a-t-il d’abord confié en zone mixte selon les propos relayés par RMC Sport.

L’attaquant tricolore s’est dit flatté par les chants du Parc des Princes à sa gloire et a affiché son ambition de la saison avec son club. « Le PSG est autre chose et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale », a indiqué le meilleur buteur de la Coupe du monde. Vainqueur de Strasbourg, Paris prend provisoirement 8 unités d’avance sur le RC Lens, son dauphin.