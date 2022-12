PSG-RC Strasbourg : Galtier prépare du lourd face au RCSA, la compo !

Publié par Thomas G. le 28 décembre 2022 à 10:34

Leader et toujours invaincu en championnat, le PSG reçoit le RC Strasbourg ce mercredi avec l'ambition de marquer les esprits. Découvrez la compo probable

Le Paris Saint-Germain affronte le RCSA ce soir au Parc des Princes pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. C’est la reprise pour le PSG après un mois et demi d’arrêt lié à la Coupe du monde au Qatar. Les Parisiens, toujours leaders avec 5 points d’avance sur le RC Lens, aimeraient reprendre leur marche en avant. Une victoire permettrait au PSG de bien redémarrer et de poursuivre leur quête d’un 11e titre de champion de France. Malgré un nombre élevé de joueurs ayant disputé la Coupe du monde, Christophe Galtier peut compter sur un groupe de qualité.

L’entraîneur français pourra notamment s’appuyer sur le duo Neymar-Mbappé qui devrait être titulaire selon L’Équipe. Les deux attaquants du PSG souhaiteraient rapidement évacuer leurs frustrations après leurs échecs au Mondial. Christophe Galtier pourrait aligner un trio offensif composé de Neymar Jr, Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. La réception du Racing Club de Strasbourg sera également le dernier test pour le Paris Saint-Germain avant le choc face au RC Lens. Les Parisiens se déplacent dimanche à Bollaert, et en cas de victoire, le Paris SG ferait un grand pas dans la course au titre.

Q

PSG : Christophe Galtier pourrait faire confiance aux jeunes

Christophe Galtier a décidé de récompenser la bonne préparation de plusieurs Titis parisiens en les conviant pour le match de ce soir. L’entraîneur du PSG a notamment convoqué El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre Emery, Ismaël Gharbi ou encore Ilyes Housni. Les jeunes espoirs du Paris Saint-Germain pourraient grappiller du temps de jeu ce soir et se montrer avant les prochaines échéances. Après le déplacement à Lens, le PSG fera son entrée en lice face à Châteauroux en Coupe de France. Un match qui pourrait permettre à Christophe Galtier de faire tourner et de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs.

La compo probable du PSG face au RC Strasbourg :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, S. Ramos, Marquinhos, J. Bernat

Milieux de terrain : Vitinha, M. Verratti, F. Ruiz

Attaquants : Neymar Jr, H. Ekitike, K. Mbappé