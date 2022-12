PSG Mercato : Révélation retentissante sur le futur de Mbappé

Publié par Ange A. le 29 décembre 2022 à 07:04

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG semble de nouveau menacé. Surtout après son récent revers face à l’Argentine de Lionel Messi au Mondial.

De retour en Ligue 1 ce mercredi, le Paris Saint-Germain a signé un court succès face au RC Strasbourg. Le PSG s’est imposé (2-1) face au RCSA. Un penalty transformé par Kylian Mbappé dans le temps additionnel a permis aux Rouge et bleu d’empocher les trois points. Au sortir de cette victoire, Kylian Mbappé a affiché ses ambitions avec le Paris SG. Après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde, l’attaquant tricolore souhaite soulever des trophées avec le club de la capitale. Malgré cet objectif affiché, l’avenir de l’ancien Monégasque reste au cœur des spéculations. Sa récente prolongation ne change rien et le meilleur buteur du dernier Mondial est toujours annoncé partant.

PSG Mercato : Un départ dans un coin de la tête de Mbappé

Selon la presse ibérique, Kylian Mbappé nourrit de nouveau des velléités de départ. El Debate note à ce sujet que les relations entre l’attaquant de 24 ans et Lionel Messi ne seraient plus au beau fixe. Après la défaite des Bleus, l’attaquant du PSG a été moqué par l’Albicéleste dont La Pulga est pourtant le capitaine. La source indique également que Mbappé souhaite rejoindre un club plus huppé comme le Real Madrid pour augmenter ses chances de remporter la Ligue des champions et même le Ballon d’Or.

Le média ibérique assure aussi que l’entourage de Kylian Mbappé est au courant de ses intentions. Ses parents pousseraient même également à quitter la capitale malgré un nouveau contrat mirifique qui le lie au club francilien jusqu’en 2025. Ils espèrent une signature de leur protégé au Real Madrid l’été prochain. Reste maintenant à savoir si le club espagnol va réchauffer cette piste. La prolongation du buteur tricolore cet été avait été vécue comme un affront alors que tout semblait déjà préparé pour sa venue à Madrid.