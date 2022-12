PSG Mercato : Le Real Madrid fait un choix fort avec Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 26 décembre 2022 à 22:25

Alors que la presse espagnole a relancé le feuilleton Kylian Mbappé, les dirigeants du Real Madrid auraient fait un choix fort pour l’attaquant du PSG.

Invité sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, l’ancienne légende du Real Madrid, Guti, a publiquement demandé à Florentino Pérez de revenir à la charge pour Kylian Mbappé. « Comment le Real Madrid va-t-il fermer la porte à un joueur aussi spectaculaire que lui ? [...] Et s'il veut réaliser tout ce que Messi, Cristiano et d'autres ont réalisé, il doit jouer pour le Real Madrid. Parce qu'il ne va pas le réaliser au PSG. Le club doit opter pour Mbappé maintenant. Si vous allez sur le marché en ce moment, il y a de grands et de bons joueurs, mais il n'y en a pas autant qui déséquilibrent comme lui », a déclaré le technicien espagnol, qui réclame l’arrivée de Mbappé comme Rafael Nadal. Cependant, les décideurs madrilènes n’auraient aucune envie de changer d’avis concernant l’enfant de Bondy.

PSG Mercato : Kylian Mbappé n’est pas dans les plans du Real

Selon les informations du quotidien sportif Marca, « le Real Madrid ne change pas ses plans pour Mbappé ». Florentino Pérez et la direction du club espagnol refusent de « perdre de temps » avec l’international français de 24 ans. Le média madrilène explique que les Merengues ont été refroidis par la décision du partenaire de Lionel Messi le printemps dernier et veulent également protéger leurs atouts, notamment Rodrygo et Vinicius Jr.

Ce dernier est en constante progression, au point d'être déjà considéré par le Real comme le futur patron du vestiaire dans un avenir proche. Une arrivée de Mbappé pourrait mettre à mal ce statut et « créer des problèmes » dans le vestiaire. Le quotidien espagnol indique toutefois qu’au Real Madrid la qualité du numéro 7 des Rouge et Bleu est toujours reconnue. Une bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain.