FC Barcelone Mercato : Le Barça veut faire revenir un génie espagnol !

Habitués à recruter des joueurs en fin de contrat, les dirigeants du FC Barcelone aimeraient rapatrier un ancien prodige de la Masia.

Depuis la crise sanitaire, le FC Barcelone a pris l’habitude de recruter des joueurs en fin de contrat. L'été dernier par exemple, les Blaugranas ont pu renforcer l’effectif de Xavi à moindre coût avec les arrivées libres de Andreas Christensen, Franck Kessié, Marcos Alonso et Hector Bellerin. Cette politique de recrutement a permis aux Catalans de garder un effectif compétitif sans empiéter sur la situation financière du club. Les dirigeants du FC Barcelone pourraient à nouveau adopter cette stratégie pour recruter un nouvel attaquant.

Selon les informations de Relevo, le FC Barcelone aurait pris des renseignements sur la situation de l’international espagnol Dani Olmo. L’attaquant du RB Leipzig impressionne depuis son arrivée en Allemagne et aurait tapé dans l’œil du Barça. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2024 avec l'actuel 3e de Bundesliga et le FC Barcelone pourrait passer à l’action cet été pour le récupérer. Dani Olmo a refusé toutes les propositions de prolongation de contrat transmises par le club allemand. L’international espagnol souhaiterait ainsi quitter Leipzig pour franchir un cap et rejoindre une formation plus huppée.

En parallèle, l'équipe dirigée par Marco Rose aurait conclu un accord avec Chelsea pour la vente de Christopher Nkunku. Le transfert de l’international français pourrait bloquer la vente de Dani Olmo, cet été. Le FC Barcelone pourrait donc patienter et accueillir l’attaquant espagnol, libre, en juin 2024.

FC Barcelone Mercato : Après Youssoufa Moukoko, le Barça piste Dani Olmo

Cet été, le FC Barcelone pourrait de nouveau réaliser un mercato de grande envergure. Les Blaugranas souhaiteraient recruter la pépite du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. En plus de l’attaquant allemand, le Barça pourrait également accueillir Inigo Martinez et N’Golo Kanté.

Les dirigeants du club catalan pourraient donc récidiver en 2024 avec l’éventuel retour de Dani Olmo. La signature de l’international espagnol serait l’un des objectifs de Joan Laporta qui apprécie les qualités du joueur, auteur d'un Mondial convaincant avec la Roja. Dani Olmo est un joueur polyvalent capable d’évoluer au milieu de terrain et en attaque, son arrivée offrirait de nombreuses options à Xavi qui cherche depuis plusieurs mois un joueur dans ce secteur de jeu.