FC Barcelone Mercato : Un international déclare sa flamme au Barça

Publié par Jules le 16 janvier 2023 à 23:14

Alors que le FC Barcelone souhaite se renforcer en attaque lors du mercato hivernal, un international espagnol a fait un appel du pied au Barça.

Depuis le début du mercato hivernal, le FC Barcelone est lié à de nombreux joueurs offensifs. En effet, les Blaugranas souhaitent se renforcer sur le front de l'attaque et devraient enregistrer quelques recrues d'ici la fin du mois de janvier. Raphinha pourrait quitter le club dans les prochaines semaines, tout comme Memphis Depay, dont l'avenir est toujours incertain en Catalogne. Ces départs potentiels poussent donc le leader de Liga à trouver des solutions pour se renforcer ce mois-ci.

L'attaque est un chantier qui risque d'occuper le FC Barcelone le reste du mercato hivernal, mais certains coups pourraient être tentés par les Blaugranas très bientôt. Ces dernières heures, on parle notamment d'un échange XXL avec l'Inter Milan, qui permettrait au Barça de se séparer de Memphis Depay et Franck Kessié, tout en récupérant du sang neuf. En Allemagne, Dani Olmo, ciblé depuis de longs mois par le Barça, ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre la Catalogne dans les prochaines semaines.

FC Barcelone Mercato : Dani Olmo n'oublie pas le Barça

Formé au FC Barcelone avant de s'envoler au Dinamo Zagreb, Dani Olmo évolue actuellement au RB Leipzig, en Allemagne. Cependant, l'international espagnol (29 sélections) n'oublie pas son ancien club, comme il l'a rappelé lors d'une interview accordée à Bild. Si le joueur de 24 ans reste réservé quant à son avenir, il ne cache pas toute l'attache émotionnelle qu'il a envers le Barça.

"J’y ai joué pendant six ans quand j’étais jeune. Ce sera toujours une maison pour moi, explique Dani Olmo. [...] Je suis sous contrat jusqu’en 2024. Je ne pense pas à un départ en ce moment, seulement aux prochains matchs. [...] Tout va si vite dans le football, les choses peuvent changer tout le temps." La porte reste donc ouverte pour un départ au FC Barcelone, même si cela dépend des négociations entre le joueur et le RB Leipzig en vue d'une possible prolongation de contrat.