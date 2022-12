RC Strasbourg : Un taulier du RCSA envoie un message fort

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 16:14

Présent devant la presse pour évoquer le match face à Troyes lundi prochain, un taulier du RC Strasbourg a fait une annonce importante.

La situation devient alarmante au RC Strasbourg. Malgré un bon match mercredi soir face au PSG, les hommes de Julien Stéphan se sont inclinés 2-1 dans les toutes dernières secondes, après avoir fait le plus dur en revenant à un but partout. Au coup de sifflet final, la frustration était immense dans les rangs strasbourgeois, car le PSG était prenable et évoluait surtout en infériorité numérique.

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, l'entraîneur du RC Strasbourg n'a pas caché sa déception : "J'ai beaucoup de déception pour les joueurs par rapport aux efforts fournis et l'organisation générale qui a été très cohérente pour faire des prises à deux sur les joueurs dangereux. On était en supériorité numérique, mais contre cet adversaire, avec le talent qu'il y a devant, on sait qu'ils peuvent marquer à tout moment. On est arrivé à la dernière seconde, il y a beaucoup de déception par rapport au scénario." Désormais, le RC Strasbourg a rendez-vous avec Troyes dès lundi prochain, avec l'obligation de prendre les trois points.

RC Strasbourg : Dimitri Liénard lance un appel à ses coéquipiers

Présent devant la presse ce vendredi, à trois jours de la réception de l'ESTAC à la Meinau,Dimitri Liénard a fait le point sur la situation du RC Strasbourg : " Maintenant, il faut se concentrer sur le match très important contre Troyes. Les coéquipiers sont passés à autre chose. Il faut s’accrocher en étant irréprochables sur mais également en-dehors du terrain parce que la moindre petite erreur coûte très chère cette saison. Une prise de conscience collective est nécessaire pour être focus ensemble sur le même objectif : sauver le club. " Reste à savoir si le milieu de terrain du RC Strasbourg sera suivi par l'ensemble de ses coéquipiers. Réponse lundi après midi à 15h.