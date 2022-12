RC Strasbourg : L'hécatombe se poursuit au RCSA avant Paris

Publié par Enzo Vidy le 28 décembre 2022 à 17:20

À quelques heures d'affronter Paris au Parc des Princes, ce mercredi, le RC Strasbourg fait face à une nouvelle absence en défense.

Déjà bien embêté par les pépins physiques en première partie de saison, le RC Strasbourg repart sur les mêmes bases avant d'affronter le PSG ce mercredi à 21h. Présent devant la presse mardi pour faire un point sur son effectif, Julien Stéphan a annoncé sept absences pour le déplacement au Parc des Princes.

Ces forfaits concernent en grande partie le secteur défensif, avec Thomas Delaine, Maxime Le Marchand, Colin Dagba et Ronaël Pierre-Gabriel qui ne pourront pas prendre place dans la défense du RC Strasbourg. Les trois autres absents sont Nordine Kandil, Dimitri Liénard, et le gardien japonais, Eiji Kawashima. Et ce mercredi, à l'approche de la rencontre face aux Parisiens, un autre forfait vient s'ajouter à la longue liste de blessés dans la défense du RC Strasbourg.

RC Strasbourg : Karol Fila, forfait de dernière minute avant le PSG

Encore une terrible nouvelle pour Julien Stéphan et le RC Strasbourg. Alors qu'il était pressenti pour prendre place au poste de latéral gauche face au PSG, Karol Fila n'a finalement pas fait le voyage pour aller à Paris d'après Alsa'Sports. Ce dernier avait dû écourter sa séance d'entraînement de la veille suite à une douleur à l'arrière de la cuisse gauche, et demeure indisponible pour une durée encore indéterminée.

Désormais, avec cette nouvelle absence défensive, Julien Stéphan n'aura aucun latéral de métier à aligner sur la pelouse du Parc des Princes. La soirée pourrait donc s'annoncer extrêmement difficile pour les Strasbourgeois face aux coéquipiers de Kylian Mbappé. Pour rappel, le RC Strasbourg occupe la 19e place du championnat et doit absolument prendre des points pour se sortir de la zone rouge. La mission sauvetage commence ce soir pour Julien Stéphan et son équipe, et promet d'être complexe.