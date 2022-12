Stade Rennais Mercato : Le transfert d'un buteur est imminent au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 15:41

À deux jours de l'ouverture du mercato hivernal, un attaquant est en passe de quitter le Stade Rennais. Voici les dernières informations.

Le mercato hivernal n'a même pas encore commencé que le Stade Rennais est déjà extrêmement sollicité. Après une première partie de saison flamboyante en terre bretonne, certains joueurs Rouge et Noir sont convoités par diverses grosses écuries européennes. C'est notamment le cas d'Adrien Truffert, toujours pisté par l'Inter Milan, ou encore Martin Terrier qui intéresse grandement de nombreux clubs de Premier League. Plus récemment, un intérêt du Real Madrid et du PSG a été révélé par la presse espagnole concernant le milieu de terrain croate, Lovro Majer.

Interrogé mercredi dernier en conférence de presse sur d'éventuelles grosses ventes effectuées par le Stade Rennais cet hiver, Bruno Genesio avait été très clair à ce sujet : "Pour nous, il n'est pas d'actualité de répondre à de grosses offres éventuelles sur des joueurs importants." En revanche, il n'avait pas exclu des départs concernant des joueurs en manque de temps de jeu au Stade Rennais. Et ce vendredi, un attaquant est proche de quitter le SRFC, en direction d'un autre club de Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Matthis Abline se rapproche de l'AJ Auxerre

Si l'on en croit les informations révélées par Le Parisien, Matthis Abline serait tout proche de rejoindre l'AJ Auxerre dans le cadre d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Le média précise que le Stade Rennais et l'AJA seraient proches de trouver un accord concernant le jeune attaquant de 19 ans. Cette saison, il a pris part à 15 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir, mais n'a été titularisé qu'à deux reprises, pour seulement deux petits buts inscrits.

La saison dernière, Matthis Abline avait déjà été prêté lors de la deuxième partie de saison au Havre, où il avait inscrit 6 buts et réalisé de très belles choses en Ligue 2. Si cette opération venait à se confirmer, le Stade Rennais acterait alors un deuxième prêt cet hiver, puisque Loïc Badé, défenseur du SRFC, est récemment arrivé à Séville pour signer son contrat avec le club andalou.