OL Mercato : Un milieu s'exprime sur son départ de Lyon

Publié par Jules le 04 janvier 2023 à 02:38

Alors que le mercato hivernal vient tout juste d'ouvrir ses portes, il est déjà très agité du côté de l'OL où les mouvements se multiplient.

Tandis que le marché des transferts n'est ouvert que depuis trois jours, l'OL a déjà officialisé une arrivée et un départ en un court laps de temps, ce qui annonce un mercato agité du côté de l'Olympique Lyonnais. Tandis que les Gones ont validé le retour de Dejan Lovren au sein du club, ils ont également laissé partir en prêt le jeune Florent Sanchez Da Silva, qui finira la saison sous les couleurs du FC Volendam, dernier d'Eredivisie, le championnat des Pays-Bas.

Revenu de son prêt au FC Villefranche-Beaujolais cet été, le jeune milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais n'a pas disputé la moindre minute avec le groupe professionnel depuis le début de saison et a dû se contenter de jouer avec la réserve de l'OL. Un niveau insuffisant pour le joueur de 19 ans, qui s'est donc engagé jusqu'à la fin de la saison avec le FC Volendam pour engranger un peu d'expérience au haut niveau.

OL Mercato : Florent Sanchez Da Silva avait besoin de jouer à un meilleur niveau

Invité à s'exprimer sur le site du club néerlandais après l'officialisation de son prêt, le milieu de terrain de l'OL a expliqué son envie de s'imposer avec le club d'Eredivisie. "J'ai choisi cette option de prêt parce que j'ai besoin de temps de jeu au plus haut niveau. Le FC Volendam correspond parfaitement à ce que je recherche, car ils donnent des chances aux jeunes joueurs et pratiquent un football offensif. Mes objectifs sont d'obtenir autant de minutes que possible au cours des six prochains mois et d'aider l'équipe à maintenir sa position en Eredivisie."

De son côté, l'OL devrait garder un oeil très attentif sur les performances du natif de Vaulx-en-Velin aux Pays-Bas. Quoi qu'il en soit, le milieu de terrain sera de retour à l'Olympique Lyonnais l'été prochain, puisque son prêt au FC Volendam ne comprend pas d'option d'achat.