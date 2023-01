OL Mercato : Après son retour à Lyon, Dejan Lovren annonce la couleur

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 22:46

Officiellement de retour à l' OL environ 10 ans après son départ, Dejan Lovren a envoyé un message fort aux supporters lyonnais.

Après 3 ans au Zénith Saint-Pétersbourg et une demi-finale de Coupe du Monde plus récemment, Dejan Lovren a fait son grand retour à l' OL ce lundi matin. Le défenseur croate s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'Olympique Lyonnais et constitue un des renforts défensifs demandés depuis plusieurs semaines par Laurent Blanc. L' OL est un club que Dejan Lovren connait bien puisqu'il a porté la tunique rhodanienne de 2010 à 2013 après une arrivée lors du mercato hivernal lors de la saison 2009-2010.

Après des débuts difficiles, il s'imposera comme un véritable taulier de la défense centrale de l' OL et filera en Angleterre, plus précisément à Southampton, le 14 juin 2013. Un an plus tard, il s'engagera avec Liverpool où il restera pendant 6 ans chez les Reds avant de partir en Russie. Ce retour est donc une sacrée bonne pioche de la part des dirigeants lyonnais, qui ont considérablement besoin de renforts pour la deuxième partie de saison.

OL : Les mots forts de Dejan Lovren après sa signature

Après l'officialisation tombée ce lundi matin, Dejan Lovren a pris la parole sur le site officielle de l' OL. " Je suis très heureux de revenir à l’Olympique Lyonnais. C’est le club qui m’a ouvert les portes du football international, je ne l’oublierais jamais. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de liens aussi, notamment avec le Président Jean Michel Aulas qui m’a toujours soutenu. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets, car j’avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement. " Un message très fort de la part du défenseur croate, qui semble déterminé à donner le meilleur de lui-même pour aider l' OL à sortir la tête de l'eau cette saison.