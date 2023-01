FC Nantes Mercato : Trois clubs belges foncent sur un joueur du FCN

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2023 à 03:08

Un jeune joueur en manque de temps de jeu au FC Nantes est sur le départ. Trois clubs en Belgique sont intéressés par ses services.

Mal classé en Ligue 1, le FC Nantes a décidé de faire confiance aux joueurs d’expérience ou aguerris au haut niveau, pour tenter de remonter la pente. Antoine Kombouaré ne l’a pas caché, en novembre dernier. Il a laissé entendre qu’il est obligé d’être dans la gestion, car le FCN doit rapidement faire des résultats pour s’éloigner de la zone rouge de relégation en Ligue 2.

« C’est vrai que pour eux (les jeunes joueurs), être bon c’est aussi leur donner leur chance. Mais pour l’instant, on n’est pas bien classés, donc ce n’est pas le bon moment. On aurait un classement bien meilleur, certainement que je les ferais jouer un peu plus » a expliqué le coach du FC Nantes, qui a aussi émis des réserves sur le niveau de certains jeunes joueurs. « Ces jeunes pousses du centre de formation ont-elles le niveau pour prétendre à une place dans la rotation ? « Pour l’instant, non. Des Quentin Merlin, il n’y en a pas beaucoup », a-t-il répondu.

FC Nantes Mercato : Gor Manvelyan pisté par Ostende, Seraing et Zulte Waregem

Ne rentrant pas dans la rotation d’Antoine Kombouaré, Gor Manvelyan pourrait quitter les Canaris pendant ce mercato hivernal. Il est pisté par trois clubs belges, selon les informations de L’Équipe. Le profil du jeune milieu offensif séduit Ostende, Seraing et Zulte Waregem, à en croire le quotidien sportif. Ces trois équipes souhaitent l'accueillir sous forme de prêt comme le souligne la source. Parmi ces prétendants, « Ostende (15e du Championnat) semble aujourd'hui le mieux placé pour attirer le jeune Nantais. » Privé de temps de jeu avec les pros, Gor Manvelyan fait ses classes au sein de la réserve du FC Nantes. Il est auteur de 3 buts et de 2 passes décisives en 6 matchs cette saison, en National 2.