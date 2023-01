PSG Mercato : Le Paris SG prêt à vendre sa star offensive en 2023

Publié par Thomas le 04 janvier 2023 à 15:39

Désireux de réduire sa masse salariale, le PSG serait disposé à sacrifier son trio Messi-Neymar-Mbappé sur le marché des transferts.

L’année 2023 pourrait réserver quelques surprises au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale compte imposer un peu plus son hégémonie en Europe, que ce soit en termes de "soft power" mais aussi et surtout sur le terrain. Si l’objectif reste la Ligue des Champions, le PSG souhaite également insuffler une nouvelle dynamique à son groupe en vue des futures saisons. Après avoir renoué avec un ADN plus parisien, Luis Campos et Christophe Galtier songent à recruter de jeunes joueurs prometteurs qui construiront le PSG de demain. Mais pour ce faire, les Rouge et Bleu doivent vendre et auraient trouvé une solution radicale pour alléger leur masse salariale.

PSG Mercato : Paris souhaite vendre Neymar en 2023

À en croire les informations du quotidien Sport, le Paris Saint-Germain aurait acté en interne l’idée de se séparer de Neymar à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en 2025 dans la capitale, l’international brésilien a été sacrifié par ses dirigeants pour permettre au PSG de s’accorder avec le fair-play financier. L’idée de Luis Campos serait de créer une équipe autour de Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui devrait prochainement étendre son bail à Paris. Déjà placé sur le marché des transferts l’été dernier, l’ancien joueur de Santos devrait ainsi être remis en vente cette année, cette fois-ci pour un prix inférieur, à savoir 100 millions d’euros.

Un choix fort du PSG notamment au vu de la très bonne forme affichée par Neymar depuis le début de saison (11 buts et 10 passes décisives en 15 matches de Ligue 1). L’attaquant toucherait, d’après la source, un montant de 40 millions d’euros par saison, son départ permettrait alors au club de libérer de la place dans l’effectif et de recruter d’autres joueurs à ce poste. Ce qui est sûr, c’est que les prétendants ne manqueront pas l’été prochain pour récupérer la star auriverde bien que ses émoluments soient toujours un frein financier pour les clubs intéressés.