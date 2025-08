Mercato OM: De Zerbi déclenche la bataille dans le vestiaire

Alors que les joueurs continuent de rejoindre l’OM dans ce mercato estival, Roberto De Zerbi a déjà haussé le ton. Des propos qui ne manqueront pas de mettre la pression sur les joueurs du club phocéen.

Hier samedi, l’Olympique de Marseille a fait match nul 1-1 contre le FC Séville en préparation de la saison. Il faut noter que dans moins de deux semaines, l’OM se déplacera sur le terrain du Stade Rennais pour lancer sa saison en Ligue 1. Et pour ce premier match, le technicien italien n’a pas cherché à attendre d’observer l’attitude de ses joueurs avant de fixer les objectifs de la saison. Il s’est clairement déjà positionné sur là où il voudrait voir l’équipe marseillaise au classement de Ligue 1.

Roberto De Zerbi veut rebisser la 2e place

Pour sa première saison sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a arraché la deuxième place au classement de Ligue 1 juste derrière le PSG. Si les points lâchés en début de saison ont empêché la concurrence avec le club de la capitale, il semble que le coach souhaite arracher les victoires dès les premiers matchs et c’est pour cette raison qu’il a très vite fixé le cap pour éviter que des joueurs se reposent sur d’autres, une mise en concurrence qui va pousser chaque joueur à viser la lutter pour barrer la route aux autres dans la course pour figurer sur le onze de départ.

En conférence de presse d’après-match, il a confié : « Cette saison, il va falloir sérieusement redoubler d’efforts parce qu’on va avoir des matchs pendant la semaine. Je voudrais vraiment qu’on réussisse à lutter sur toutes les compétitions encore mieux qu’on l’a fait l’an dernier. » Et le coach olympien d’insister sur ses attentes concernant son numéro 10 Mason Greenwood, qui selon lui porte plus de « responsabilités » du fait de son positionnement sur le terrain.

Même s’il le trouve plus « aguerri », Roberto De Zerbi estime qu’il y aura plus d’attentes le concernant, ce qui recommande qu’il élève son niveau de jeu dès les premières semaines de la saison.

À noter que cette saison, l’OM joue la Ligue des champions en plus du championnat et la Coupe de France. Plusieurs compétitions donc au tableau qui nécessitent une rapide mise à niveau des nouveaux venus. La pression est donc maximale sur les joueurs et le vestiaire tout entier pour cette nouvelle saison qui va démarrer le 15 août prochain face au SRFC au Roazhon Park.