Coup de tonnerre au PSG : Donnarumma dit oui à Man United

Poussé vers la sortie avec l’arrivée imminente de Lucas Chevalier pour lui ravir son poste de numéro 1, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter les rangs du PSG lors de ce mercato estival. Le gardien de but italien serait notamment intéressé par une signature à Manchester United.

Mercato : Donnarumma prêt à quitter le PSG cet été ?

Auteur de performances XXL, qui ont grandement participé au sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma trouvait légitime de réclamer une revalorisation de son salaire à sa direction. Surtout que son contrat actuel arrive à expiration dans un an.

Sauf que le PSG ne compte plus surpayer ses joueurs et impose désormais une nouvelle politique salariale basée sur un salaire fixe plus faible, mais avec des variables liées aux performances et au nombre de matchs disputés qui peuvent faire grimper la note. Donnarumma s’est donc vu proposer de renouveler son bail pour toucher annuellement 10,2 millions d’euros.

Une offre jugée insuffisante pour l’international italien qui exige 12 millions d’euros pour signer. Face au blocage dans les négociations, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec Lucas Chevalier pour un transfert durant ce mercato estival. Le portier numéro 2 de l’équipe de France devrait rejoindre le collectif de Luis Enrique la semaine prochaine dans une opération qui devrait rapporter 40 millions d’euros à son club, le LOSC Lille.

Résultat, Gianluigi Donnarumma est désormais prié de plier bagage avant la fin du mercato. Et cela tombe bien, puisque plusieurs clubs de Premier League seraient prêts à lui donner le salaire de ses rêves pour le recruter. Surtout Manchester United.

Manchester United favori pour signer Gianluigi Donnarumma

En effet, selon les informations relayées par Caught Offside, Gianluigi Donnarumma a la cote en Premier League. En quête d’un nouveau gardien de but, Manchester United, Chelsea et Manchester City seraient intéressés par le renfort du dernier rempart parisien. Désireux de se séparer d’André Onana, les Red Devils seraient à ce jour les mieux placés pour arracher la signature de l’ancien joueur de l’AC Milan.

« Manchester United serait favori pour signer Gianluigi Donnarumma. Des discussions ont eu lieu entre l’équipe du joueur et le club », explique le média britannique. Une nouvelle confirmée par Teamtalk, qui révèle que Donnarumma serait emballé à l’idée de rejoindre le pensionnaire d’Old Trafford.

Le portier de 26 ans aurait été convaincu par la stature de Manchester United et par l’opportunité de découvrir un autre championnat après la Serie A et la Ligue 1. Toujours selon la même source, des discussions seraient attendues la semaine prochaine. Arrivé librement à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.