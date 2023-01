PSG : Une date tombe à Paris pour le retour de Kimpembe

Publié par Enzo Vidy le 04 janvier 2023 à 18:39

Alors que le PSG fait face à l'absence de Kimpembe depuis la mi-novembre, une date est tombée à Paris pour le retour du défenseur.

Toujours contrarié par son tendon d'Achille, Presnel Kimpembe n'a pas encore fait son retour avec le PSG. Blessé depuis la mi-novembre, le défenseur parisien a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022, et a connu une première partie de saison extrêmement délicate avec seulement 10 apparitions toutes compétitions confondues avec le PSG. Malgré la présence de Sergio Ramos et Marquinhos en défense centrale, l'absence de Presnel Kimpembe se fait clairement ressentir à Paris, et le secteur défensif est pointé du doigt depuis un bon moment maintenant.

Lors de la récente défaite du PSG à Lens 3-1 dimanche dernier, la charnière centrale parisienne est passée complètement à côté de son match, et est grandement responsable de la débâcle du PSG à Bollaert. Pour essayer de corriger le tir, Luis Campos s'active en cette période de mercato pour attirer un défenseur central, et se concentre toujours sur le dossier Milan Skriniar qui n'a toujours pas prolongé à l'Inter Milan. En ce qui concerne Presnel Kimpembe, le défenseur parisien fait tout pour revenir le plus vite possible avec ses coéquipiers.

PSG : Presnel Kimpembe pourrait être de retour le 29 janvier

Si l'on en croit les informations révélées par RMC Sport, Presnel Kimpembe aimerait retrouver les terrains avant la fin du mois de janvier, et pourrait être de retour à l'occasion du match face au Stade de Reims le 29 janvier prochain. Prudence tout de même, puisque le média précise qu'un nouveau point sera fait la semaine prochaine afin de déterminer si cette date est envisageable pour revoir le défenseur de 27 ans sur les pelouses de Ligue 1. Pour le PSG, si ce retour venait à être de nouveau reporté, ce serait un énorme coup dur en vue du match face au Bayern Munich le 14 février prochain pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. La course contre la montre est lancée pour le Paris Saint-Germain.