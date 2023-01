PSG Mercato : Jorge Sampaoli s'attaque à un champion du monde

Publié par Thomas le 04 janvier 2023 à 17:09

Dans sa volonté de dégraisser l'effectif du PSG, Luis Campos pourrait être aidé par l'ancien coach de l'OM, Jorge Sampaoli, désormais au FC Séville.

En 2023, le Paris Saint-Germain pourrait voir débarquer plusieurs de ses indésirables. C’est notamment le cas de l’international allemand Julian Draxler, dont l’aventure au Benfica ne se passe pas comme prévue. Prêté une saison par le PSG, le milieu offensif ne rentre pas dans les plans de l’entraîneur lisboète, Roger Schmidt, et devrait, sauf surprise, faire son retour en France à l’issue de la saison.

Avec seulement 6 petits matches et un but au compteur, l’ancien joueur de Wolfsburg se cherche déjà un point de chute pour l’après Benfica, lui qui ne fait plus partie du projet de Luis Campos et Christophe Galtier au PSG. Et bonne nouvelle pour Paris, le FC Séville se serait manifesté pour récupérer Julian Draxler cette année.

PSG Mercato : Jorge Sampaoli souhaite recruter Julian Draxler

Alors que son contrat court jusqu’en 2024 au Paris Saint-Germain, Julian Draxler pourrait rebondir en Espagne cette année, et ce, dès le mois de janvier. Le Benfica ne serait pas opposé au fait d’écourter le prêt du champion du monde 2014 pour qu’il trouve un nouveau club cet hiver. D’après les informations de Fichajes, c’est du côté du FC Séville que le milieu de 29 ans pourrait rebondir. Le profil technique du joueur serait très apprécié par Jorge Sampaoli, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Aux côtés de son directeur sportif, Monchi, l’Argentin étudierait la venue de Draxler pour remplacer numériquement Isco, libéré de son contrat chez les Andalous.

Actuellement 18e de Liga, le FC Séville souhaite mener un recrutement ambitieux cet hiver pour rapidement remonter au classement. Depuis l’ouverture officielle du marché, le club espagnol a déjà enregistré la venue de Loïc Badé, initialement prêté à Nottingham et sous contrat avec le Stade Rennais. En ce qui concerne Julian Draxler, d’autres écuries de Bundesliga ont également fait part de leur intérêt pour le recruter cette année. Si le PSG s'ouvre à un prêt de son indésirable, le club privilégiera logiquement un transfert sec au alentours des 10 millions d'euros.