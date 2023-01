Mercato PSG : Cette importante annonce d'Ekitike pour son futur

Publié par Ange A. le 05 janvier 2023 à 05:09

Attaquant prêté avec option par Reims cette saison, Hugo Ekitike a levé un pan de voile sur son avenir. Il entrevoit un futur au PSG.

Le Paris Saint-Germain est parvenu à s’offrir une pépite du championnat en été en la personne d’Hugo Ekitike. Auteur de 11 réalisations et 4 passes décisives avec le Stade de Reims lors de la saison écoulée, ses performances avaient également tapé dans l’œil de Newcastle United. Mais c’est un choix du cœur pour lequel le longiligne avant-centre a opté en signant au Paris SG. Interrogé par PSG TV, l’attaquant âgé de 20 ans est revenu sur son choix de carrière. Il estime qu’il était « logique » pour lui de signer en faveur des Rouge et bleu, tout autant qu’il apprécie la capitale. « Ce n’était pas un choix compliqué, car Paris était le club que je regardais le plus en dehors de Reims. Sur les matchs de Ligue des Champions ces dernières années, tous les joueurs que j’aime voir étaient ici. Pour moi, c’était évident. Paris, c’était logique », a indiqué l’ancien Rémois.

Mercato PSG : Le message d’Hugo Ekitike à sa direction

Les débuts d’Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain loin d’être enchanteurs. Le nouvel avant-centre ne compte que deux buts et autant de passes en 14 apparitions sous les couleurs du PSG. Barré par la concurrence du puissant trio offensif Messi-Neymar-Mbappé, le Rémois doit se contenter d’un faible temps de jeu. Au vu de ses performances, certains ont jeté un froid sur l’avenir d’Ekitike à Paris. Mais le buteur prêté par le Stade de Reims se voit bien finir par s’imposer dans la capitale.

« Forcément, m’imposer ici, gagner beaucoup de matchs, de trophées, marquer beaucoup de buts et d’être décisif le plus possible et prendre du plaisir, parce que le football c’est du plaisir. Et écrire mon histoire », a déclaré le jeune attaquant à la chaîne officielle du club.