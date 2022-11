PSG Mercato : Coup de théâtre à venir pour l’avenir de Hugo Ekitike

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2022 à 16:42

Arrivé l’été passé dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike pourrait déjà quitter le PSG.

Avec 273 minutes dans les jambes en 12 rencontres toutes compétitions confondues, avec notamment 1 but et 2 passes décisives, Hugo Ekitike soufre d’une rude concurrence à son poste au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. En effet, barré par Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, l’attaquant de 20 ans est contraint de se contenter de quelques minutes de jeu depuis le début de la saison.

Et d’après les informations du portail transalpin Calciomercato, le natif de Reims pourrait décider de partir dès le prochain mercato hivernal pour aller retrouver du temps de jeu sous d’autres cieux. Le média sportif explique ce dimanche que Hugo Ekitike pourrait même aller jusqu’au bras de fer pour forcer son départ dès cet hiver. D’autant que son entraîneur Christophe Galtier ne serait pas disposé à le laisser partir en cours de saison.

Mercato PSG : Galtier prêt à bloquer Hugo Ekitike cet hiver ?

Prêté par le Stade de Reims alors qu’il était annoncé tout proche de Newcastle United, Hugo Ekitike va devenir un joueur à part entière du Paris Saint-Germain si l’équipe de Christophe Galtier termine dans les deux premiers du Championnat de France au terme de l’exercice 2022-2023. Le club de la capitale devrait toutefois signer un chèque de 35 millions d’euros pour entériner l’opération. Mécontent de son temps de jeu famélique, l’international espoir tricolore pourrait être attiré par un changement cet hiver, mais se serait sans compter avec l’intransigeance de son coach.

En effet, Calciomercato explique que Christophe Galtier serait radicalement opposé au départ d’Ekitike cet hiver ou en fin de saison. Le successeur de Mauricio Pochettino apprécie énormément le profil de son numéro 44 et compterait sur lui dans la rotation, notamment dans la seconde partie de saison après la Coupe du Monde. Le jeune coéquipier de Sergio Ramos pourrait donc avoir plus de temps de jeu après la trêve hivernale.