ASSE Mercato : Une piste de Saint-Etienne vers un buteur se complique

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2023 à 20:51

L' ASSE fait face à une forte résistance de la part de Concarneau pour un buteur. L'entraîneur a encore mis son veto pour son départ.

Aux trousses d’un joueur prometteur de l’US Concarneau, l’ ASSE va devoir sortir le chéquier, comme il l’a si bien fait fait pour recruter Gaëtan Charbonnier à l’AJ Auxerre, en Ligue 1, et Gautier Larsonneur, gardien de but titulaire de Valenciennes FC. En effet, le club de National se montre intransigeant pour Amine Boutrah. Le décisif milieu offensif visé par l’AS Saint-Etienne est auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 15 matches disputés en National cette saison.

Dans une première déclaration, Stéphane Le Mignan, entraîneur de l'US Concarneau, avait fermé la porte de sortie au joueur de 22 ans. « La probabilité qu’Amine reste chez nous jusqu’à la fin de la saison est très très forte. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il a des clubs qui le suivent, mais il n'y a aucune idée de partir », avait assuré le technicien breton à Ouest-France.

Mais depuis l’ouverture du marché des transferts, l’ ASSE se montre offensive. En témoigne les signatures de Dennis Appiah, mardi, et celle de Gautier Larsonneur déjà bouclée. Selon les informations de But Football Club, les dirigeants stéphanois ont investi 2,5 M€ (plus 1 M€ de bonus) pour s’attacher les services du portier de VAFC. Quant au site spécialisé Transfermarkt, il estime le transfert de Charbonnier à 500 000 euros, alors que certaines sources évoquent une indemnité de près d’un million d’euros.

ASSE Mercato : Le coach de Concarneau s'oppose au départ de Boutrah

Concernant l’intérêt de l’ ASSE pour Amine Boutrah, Stéphane Le Mignan a transmis un nouveau message au club ligérien, ce jeudi. « On est très clair avec lui et son responsable, avec lequel on est d’ailleurs sur la même longueur d’onde. Amine sait qu’il faut qu’il y aille étape par étape », a-t-il déclaré, avant d’annoncer la couleur : « Aujourd’hui, on n'a aucune offre. Au sujet de son avenir à court terme, pour nous, il n’y a pas de débat ! » Le contrat d’Amine Boutrah à l’US Concarneau prend fin en juin 2023 et sa valeur avoisine les 700 000 euros.