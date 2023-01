Real Madrid Mercato : Le Real reprend espoir pour un génie argentin

Publié par Thomas G. le 06 janvier 2023 à 12:35

Distancé ces dernières semaines dans la course à la signature d'une pépite argentine, le Real Madrid pourrait rattraper son retard.

Le Real Madrid sera l’un des clubs à suivre lors du prochain mercato estival. Délesté du poids économique des travaux du Santiago Bernabeu, les Madrilènes auront les moyens de réaliser un mercato historique cet été. La priorité du Real Madrid est de se renforcer au milieu de terrain pour préparer la succession de Luka Modric et Toni Kroos. Les Merengues pourraient ainsi recruter un ou deux nouveaux milieux de terrain. La priorité absolue du Real Madrid reste l’international anglais Jude Bellingham, mais les Merengues suivent également d’autres pistes.

Les dirigeants du Real se sont notamment renseignés sur la situation de Sergej Milinkovic-Savic, Youri Tielemans et Enzo Fernandez. Ces dernières semaines, les Merengues avaient pris du retard dans le dossier du champion du monde argentin. Le milieu de Benfica était tout proche de s’engager avec Chelsea, mais les négociations entre les deux clubs n’ont pas abouties. Les lisboètes ne veulent pas vendre l’international argentin tandis que les Blues ne veulent pas payer sa clause de 120 millions d’euros. Cette situation pourrait profiter au Real Madrid dans les prochaines semaines, après avoir finalisé le dossier Jude Bellingham. Les Merengues pourraient rattraper leur retard et se replacer dans la course à la signature d’Enzo Fernandez.

Real Madrid Mercato : Le Real réactive la piste Enzo Fernandez

Selon les informations de Fichajes, les Merengues n’ont pas perdu espoir de recruter Enzo Fernandez lors du mercato estival. À l’instar des dirigeants de Chelsea, les Madrilènes ne sont pas dispsoés à lever la clause libératoire de l’international argentin. Des négociations pourraient avoir lieu entre Benfica et le Real Madrid dans les prochains mois.

Élu meilleur jeune de la Coupe du monde, Enzo Fernandez continue d’affoler l’Europe, en plus du Real Madrid, Liverpool et Manchester United pourraient revenir à la charge. Après avoir bouclé l’arrivée de Jude Bellingham, le Real pourrait se focaliser sur la signature d’Enzo Fernandez. Les Merengues seraient prêts à proposer 80 millions d’euros cet été pour convaincre Benfica.