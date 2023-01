Real Madrid Mercato : Deux Ballons d'Or en passe de signer au Real

Publié par Thomas G. le 03 janvier 2023 à 19:08

Considérées comme des légendes du Real Madrid, deux figures de l'effectif de Carlo Ancelotti pourraient prolonger leurs contrats.

Le Real Madrid noue de grands objectifs cette année avec la quête d’un 36e titre de champion d’Espagne. Les Merengues sont encore en course pour remporter un 15e sacre en Ligue des Champions. Pour ce grand défi qui attend les Madrilènes cette année, le Real Madrid peut compter sur ses cadres, notamment Luka Modric et Karim Benzema.

L’international croate et l’attaquant français sont deux tauliers de l’effectif de Carlo Ancelotti. La saison dernière, leurs performances ont permis au Real de faire le doublé coupe-championnat. Cette saison, les deux Ballons d’Or pourraient une nouvelle fois jouer un rôle prépondérant. Malgré leurs âges, Luka Modric (37 ans) et Karim Benzema (35 ans) continuent d’impressionner grâce à la régularité de leurs performances. Cette saison, les deux joueurs ont un rôle de guide pour la nouvelle génération pour les accompagner dans leur progression. Cette association entre l’expérience de Luka Modric, Karim Benzema et la nouvelle génération incarnée par Rodrygo etVinicius Jr a permis au Real de faire le doublé la saison dernière.

Real Madrid Mercato : Modric et Benzema bientôt prolongés par le Real ?

Selon les informations du média espagnol AS, le Real Madrid souhaiterait prolonger les contrats de Luka Modric et Karim Benzema. Malgré l’achat d’Endrick et l’éventuelle arrivée de l'international anglais Jude Bellingham, les Merengues comptent sur les deux Ballons d'Or. L’international croate souhaiterait terminer sa carrière au Real Madrid et les discussions devraient être facilitées par la volonté du joueur. Dans le même temps, les négociations pourraient être plus complexes avec Karim Benzema, en ce qui concerne la durée de son contrat. L’international français pourrait prolonger d’une année supplémentaire au sein de la Casa Blanca avant d'éventuellement faire son retour à l’OL.