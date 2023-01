RC Lens : Un forfait de taille au RCL face à Strasbourg

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 04:11

À deux jours de son déplacement à Strasbourg, le RC Lens enregistre déjà un forfait de taille dans ses rangs pour cette rencontre.

Après avoir assuré sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France ce week-end, le RC Lens va retrouver la Ligue 1 mercredi à la Meinau. Opposés au RC Strasbourg, les hommes de Franck Haise vont avoir l'occasion de mettre la pression sur le PSG, tout en confortant leur deuxième place. À l'occasion de cette rencontre, l'entraîneur du RC Lens était présent devant la presse ce lundi pour évoquer son adversaire qui connaît une grosse crise de résultats.

"C’est pourtant une équipe qui a de la qualité et qui a très peu bougé depuis la saison dernière. Elle avait fait une saison exceptionnelle en 2021-2022. Avec une équipe très proche et malgré des contenus intéressants, la réussite n’a pas tourné. Je ne suis pas dans le club pour savoir ce qui ne fonctionne pas, mais la qualité des joueurs est bien là." L'entraîneur du RC Lens préfère jouer la carte de la prudence avant cette rencontre qui n'est pas gagné d'avance, d'autant plus que les Sang et Or devront composer sans un joueur majeur de leur effectif.

RC Lens : Le RCL privé de Salis Abdul Samed à Strasbourg

Suspendu pour cette rencontre à la Meinau, le milieu du RC Lens, Salis Abdul Samed, ne jouera pas face au RCSA. Un coup dur énorme pour le RCL, car depuis le début de la saison, le milieu ghanéen n'a pas manqué une seule rencontre du RCL. Interrogé à propos de cette absence préjudiciable, Franck Haise a déjà trouvé une solution pour pallier cette suspension. "Junior Onana jouera. Il maîtrise bien le poste dans ce que l’on recherche. Mais il ne faut pas s’attendre à un copier-coller Ils ont chacun leur point fort, mais j’ai toute confiance concernant le match que fera Junior." Des déclarations qui devraient rassurer les supporters du RC Lens, qui savent que le moindre faux pas sera fatal dans la course au titre.