RC Lens : Une recrue donne le ton pour la suite de la saison

Publié par Dylan le 07 janvier 2023 à 18:50

Arrivé cet hiver en provenance du Paris FC, une recrue du RC Lens s'est confiée avant l'entrée en Coupe de France contre Linas-Montlhéry.

Le RC Lens est sur un petit nuage. Le club artésien réalise une première partie de saison incroyable, marquée par une place de dauphin du PSG en Ligue 1. Consciente qu'il s'agit d'une « surperformance », la direction fait tout pour que le rêve ne prenne pas fin en s'activant sur le mercato hivernal. Plusieurs pistes ont été étudiées, notamment au milieu de terrain. Le nom d'Adrien Thomasson revient de plus en plus souvent dans les médias régionaux tel que La Voix du Nord ou Le 11 Lensois.

Le maître de l'entrejeu strasbourgeois serait ciblé depuis plusieurs jours, et sa signature permettrait de compenser la blessure de David Pereira da Costa. Victime d'une subluxation de l'épaule, le Portugais n'a toutefois pas encore déclaré forfait pour le match contre Linas-Montlhéry (National 3) ce samedi. Pour rappel, on parle d'une rencontre qui se déroulera dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France.

Face

Julien Le Cardinal veut montrer ses qualités au RC Lens

Si Adrien Thomasson n'est pas encore pressenti pour rejoindre les rangs des Sang-et-Or, un défenseur de Ligue 2 a en revanche été séduit : Julien Le Cardinal. Arrivé au Racing en novembre dernier pour un montant de 2,3 millions d'euros (+ 300 000 euros de bonus), le taulier de 25 ans est la première recrue hivernale du club. Face à Linas-Montlhéry, il pourrait disputer sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs.

Julien Le Cardinal a fait part de sa détermination auprès de son coach, Franck Haise en conférence de presse d'avant-match : « Je suis impatient. Il faut que j’arrive à faire des bons matchs, et surtout à bien intégrer les systèmes que le coach veut mettre en place. Notamment celui sur le positionnement tactique. J’ai encore beaucoup de choses à travailler. Je vais donner le meilleur de moi-même et essayer de faire le meilleur match possible » a-t-il ainsi déclaré. Dans le secteur offensif, le RC Lens ne pourra pas compter sur Wesley Saïd, blessé pour cette rencontre.