PSG : Avant Angers, deux bonnes nouvelles pour Christophe Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2023 à 16:55

Le PSG reçoit Angers mercredi dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. À deux jours de cette rencontre, Christophe Galtier a reçu deux bonnes nouvelles.

Absent lors du 32e de finale de Coupe de France contre Châteauroux, vendredi soir, Neymar a signé son retour à l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain. Titulaire contre le RC Strasbourg et expulsé au cours de ce match, l’attaquant de 30 ans avait par la suite été ménagé par le staff parisien pour soigner sa cheville touchée au Qatar. Mais il n’était pas question d’une longue absence pour l’international brésilien. Neymar était donc présent à l'entraînement ce lundi matin avec ses coéquipiers. Selon plusieurs sources proches du club de la capitale, l’ancien milieu offensif du Barça postule même à une place dans l’équipe de départ de Christophe Galtier contre la lanterne rouge du championnat.

Lionel Messi était aussi présent au Camp des Loges ce lundi. Les deux joueurs devraient ainsi être à la disposition de Christophe Galtier mercredi à 21h au Parc des Princes. Nuno Mendes était aussi sur la pelouse avec le reste de ses coéquipiers. De retour à l’entraînement ce week-end après sa grave blessure à la Coupe du monde, le latéral gauche portugais Nuno Mendes était également à la séance du jour. Deux grandes nouvelles pour Christophe Galtier à deux jours d’accueillir les Angevins. Toutefois, tout le monde n’était pas sur les pelouses du centre d’entraînement du PSG ce lundi matin.

PSG : Mbappé et Hakimi toujours en vacances

Si Lionel Messi postule à une place de titulaire face à Angers SCO, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Après un séjour à New York, les deux joueurs du club de la capitale française ont rejoint le Maroc. L’attaquant français et l’international marocain sont actuellement à Marrakech, selon le compte Twitter SCCR_212, spécialisé dans l’actualité des Lions de l’Atlas. Plusieurs vidéos d’eux dans la ville marocaine circulent sur les réseaux sociaux. Hakimi devrait faire un tour dans sa ville d’origine avant le retour des deux amis sur Paris, ce lundi. Mbappé et Hakimi ne devraient pas pour autant jouer contre Angers mercredi soir.