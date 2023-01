PSG : Neymar annonce déjà la couleur pour la nouvelle année

Publié par Ange A. le 02 janvier 2023 à 07:04

Absent lors de la défaite du Paris SG contre Lens ce dimanche, Neymar Jr a donné le ton pour cette nouvelle année qui commence.

Le Paris Saint-Germain a débuté l’année de la pire des manières. Dimanche, le PSG a subi sa première défaite de la saison sur la pelouse du RC Lens. Le club francilien s’est incliné (3-1) contre la formation nordiste. Pour cette rencontre comptant pour la 17e journée de Ligue, Christophe Galtier était privé de Lionel Messi et de Neymar Jr. Le septuple Ballon d’Or est encore en congés après le sacre de l’Argentine en Coupe du monde. Quant au Brésilien, il était suspendu pour ce match après son expulsion contre le RC Strasbourg lors de la dernière journée. Suspendu pour cette première sortie de l’année, le crack auriverde a néanmoins affiché ses ambitions pour 2023.

PSG : Neymar dévoile ses ambitions pour 2023 avec Paris

L’attaquant âgé de 30 ans compte poursuivre sur sa série avec le Paris Saint-Germain. « Je vais passer la fin de l’année ici, m’entraîner pour poursuivre mes objectifs au PSG, la Ligue des champions et le championnat de France, déroule le Brésilien. En tout cas, on les poursuivra tous ! Et à vous tous qui avez suivi tout ce qui s’est passé dans ma 2022, qui touche à sa fin, j’espère que vous pourrez atteindre vos objectifs et vos rêves, en gardant toujours la foi ! Une bonne année 2023 à vous tous. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Un énorme baiser ! », a indiqué l’ancien Blaugrana sur ses réseaux sociaux.

De retour à son meilleur niveau, Neymar compte déjà 15 réalisations et 13 passes décisives en 21 matchs cette saison avec le Paris SG. Après son échec au Mondial, il compte se relancer avec les Rouge et bleu. Christophe Galtier appréciera. Le Brésilien devrait signer son retour vendredi contre Châteauroux en Coupe de France.