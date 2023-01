LOSC Mercato : Une sensation belge lâche sa réponse à Lille

Publié par Timothée Jean le 11 janvier 2023 à 14:02

Toujours en quête d’un nouveau renfort offensif, le LOSC est déjà fixé pour une sensation belge très convoitée sur le marché des transferts.

Le mercato hivernal devrait être mouvementé du côté de Lille. Alors que le LOSC affronte, ce mercredi soir à 19h, le Stade Brestois dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, la direction du club nordiste en collaboration avec le staff technique travaille en coulisse pour essayer de renforcer son effectif. Les dirigeants du LOSC s’activent surtout pour faire venir un nouvel attaquant. L’objectif est bien entendu d’apporter de la concurrence en attaque et d’anticiper le probable départ de Jonathan David, qui devrait changer de club à l’issue de la saison.

Pour renforcer son secteur offensif, la direction du LOSC explore plusieurs pistes en interne. Et l’une d’entre elles mènerait à la nouvelle sensation du football belge, Ken Nkuba. Le jeune ailier droit de 20 ans évolue actuellement au Royal Sporting Club de Charleroi, où il enchaîne de belles prestations. Et ses performances ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1. La presse belge révélait récemment que le RC Lens serait déjà venue aux renseignements dans le but de s'attacher les services de Ken Nkuba. Le LOSC insisterait aussi pour son transfert dès cet hiver. Mais qu’en pense le principal concerné ?

LOSC Mercato : Ken Nkuba a tranché pour son avenir

Annoncé avec insistance vers un transfert en France, Ken Nkuba sera sans doute l’un des dossiers chauds de ce mercato hivernal. Toutefois, le footballeur n’a pas vraiment l’intention de quitter le championnat belge aussi vite. Interrogé par Sudinfo, le jeune attaquant, ciblé par le LOSC et le RC Lens, a réitéré sa volonté de terminer la saison au Royal Sporting Club de Charleroi. « Ce serait bien que je reste jusqu’en fin de saison », a-t-il déclaré.

Ken Nkuba souhaite donc poursuivre sa progression au sein du club belge avant d’envisager un quelconque départ. Néanmoins, il sait aussi que tout peut arriver dans ce dossier. Une importante offre pourrait même pousser sa direction à le céder dès cet hiver. Les dirigeants de Lille gardent toujours espoir pour sa venue, même si cette opération s'annonce très compliquée. Ils devront se montrer très généreux pour mener à bien ce deal.